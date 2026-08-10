اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر||آئیوری کوسٹ میں اربعین کی پُروقار تقریب، شیعہ اسلامی انجمن ابو بوا میں عقیدت مندوں کی شرکت 10 اگست 2026 - 10:24 News ID: 1851007 مآخذ: ابنا لیبلز افریقہ ابوبوا مجلس اربعین مجلس عزاداری متعلقہ خبریں۔ کانگو میں داعش سے وابستہ مسلح افراد کا حملہ، 13 افراد ہلاک کینیا کے شہر نیروبی میں اربعین کی مناسبت جلوس عزا بر آمد امام حسینؑ کے پیروکار ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے:زکزکی تصویری خبر|| مالی کے باماکو کے ایک گاؤں میں امام علی حسینیہ پر اربعین کی مناسبت سے عزاداری کا پروگرام منعقد شیخ زکزاکی کی 2015 کے بعد پہلی بار زاریا میں عوامی ملاقاتیں چاڈ کے سابق وزیرِ داخلہ: امام خامنہ ای نے پوری زندگی امتِ مسلمہ کے اتحاد اور استکبار کے خلاف مزاحمت کے لیے وقف کی نائجیریا میں 2014 کے یومِ قدس شہداء کی 12ویں برسی؛ شیخ زکزاکی کا فلسطین سے حمایت جاری رکھنے کا عزم
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