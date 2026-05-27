امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛
تصویری خبر | ایران-امریکہ جنگ؛ یہ کوے کا گوشت ہے لابسٹر کا نہیں مسٹر ٹرمپ، جنگ ختم کرنے کے لئے ذلت قبول کرنا پڑے گا
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی مصنف اور تجزیہ کار تھامس فریڈمین (Thomas Friedman) نے نیویارک ٹائمز میں لکھا: "ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے اور کم از کم رعایتیں حاصل کرنے کے لئے "ذلت اور پسپائی" قبول کرنا پڑے گی؛ اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ اسی پسپائی کو "ایک عظیم اور لذیذ فتح" کے طور پر عوام کو بیچتا ہے یا نہیں!؟
27 مئی 2026 - 19:45
