سی آئی اے نے عمران خان کے بیان کی تردید کردی

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ۔ ابنا ۔ کی رپورٹ کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ڈویڈ پیٹریاس نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے اسامہ بن لادن کی موجودگی سے متعلق بیان کی تردید کر دی۔ باراک اوبامہ کے دور حکومت میں سی آئی اے کے سربراہ رہنے والے ڈیوڈ پٹریاس نے کہا ہے پاکستا ن کی خفیہ ایجنسی انٹر سروس انٹیلی جنس(آئی ایس آئی) القاعدہ کمانڈراسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی سے لا علم تھی۔ اطلاعات کے مطابق نیویارک میں ایک تقریب کے دوران سابق سی آئی اے ڈائریکٹر نے دعویٰ کیا کہ آئی ایس آئی کو ایبٹ آباد میں امریکی کمانڈ و ز کے آپریشن کا بھی علم نہیں تھا اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے اسامہ پاکستان میں روپوش ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران چینل فوکس نیوز کو ایک انٹر ویو میں بتایا تھا آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو اسامہ بن لادن کی موجودگی کا پتہ بتایا تھا،اس بیان سے قبل پاکستانی حکومت کہتی رہی ہے وہ القاعدہ رہنما کی ایبٹ آباد میں موجودگی سے مکمل لا علم تھی۔
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