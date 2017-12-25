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ایران اور افغانستان کی باہمی تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید

25 دسمبر 2017 - 20:08
News ID: 874203
ایران اور افغانستان کی باہمی تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید

اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لاریجانی نے اسلام آباد میں افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ۔ ابنا ۔ کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لاریجانی نے اسلام آباد میں افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔

ایرانی اسپیکر نے افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر عبدالرؤف ابراہیمی سے ملاقات میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور مختلف سیاسی ، ثقافتی ، اقتصادی اور سکیورٹی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید کی۔ اس ملاقات میں افغان اسپیکر نے افغانستان کے ساتھ ایران کے بھر پور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔

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