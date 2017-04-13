یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں کے حملوں میں سعودی اتحاد کے 100 سے زائد دہشتگرد فوجی ہلاک

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ۔ ابنا ۔ کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے، المخا کے ساحلی علاقے میں جارح سعودی فوج کے ٹھکانوں کو قاہر دو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ہلاک ہونے والوں میں سعودی اتحاد میں شامل متعدد سوڈانی فوجی افسران اور اہلکار بھی شامل ہیں جبکہ سعودی اتحاد کی متعدد گاڑیاں اور ہتھیار بھی تباہ ہوگئے۔اس سے پہلے آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے میزائل حملے میں سعودی اتحاد کے متعدد فوجی مارے گئے ہیں۔دریں اثنا عالمی امدادی ادارے آکسفام نے بحران یمن کو دنیا کا بد ترین بحران قرار دیا ہے۔ آکسفام کے جاری کردہ بیان کے مطابق تقریبا دو کروڑ یمنی شہریوں کو فوری طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور ضروریات زندگی کا دوسرا سامان فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔بیان کے مطابق سعودی جارحیت کے نتیجے میں چھیالیس ہزار یمنی شہری جاں بحق اور زخمی ہوچکے ہیں جبکہ تیس لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
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