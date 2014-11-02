عاشورہ پر کربلا کی سیکورٹی سخت ،32 ہزار سیکورٹی اہلکار تعینات

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق عاشورہ کے موقع پر عراق حکومت نے کربلا کی سیکورٹی سخت کردی۔32 ہزار سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔عراق حکومت نے عاشورہ کے موقع پرعزاداران کی سیکورٹی بڑھانے کے لیے اضافی نفری تعینات کی ہے ۔ سیکورٹی حکام کے مطابق 32 ہزار سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جب کہ ساتھ دینے کے لیے عراقی فضائیہ بھی اسٹینڈ بائی ہے۔خواتین کی جانب سے دہشت گرد حملوں سے بچنے کے لیے خواتین اہلکار تعینات ہیں ، کربلا کے مغر ب میں صوبہ انبار ہے ، جو داعش کا گڑھ ہے، اور یہیں سےحملوں کا خطر ہ ہے۔
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