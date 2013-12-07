پینٹاگون نے سعودی عرب کیلئے ٹینک شکن میزائلوں کی فروخت کی منظوری دیدی

ابنا: امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے سعودی عرب کیلئے ٹینک شکن میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ کانگریس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کو 1.1 بلین ڈالر لاگت کے 14 ہزار لاﺅنچڈ آپٹیکل ٹریکڈ وائر گائیڈڈ میزائلوں اور 1700 اسی طرح کی صلاحیتوں کے حامل دیگر میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔......./169
7 دسمبر 2013 - 20:30
News ID: 487057
سعودی عرب کو 1.1 بلین ڈالر لاگت کے 14 ہزار لاﺅنچڈ آپٹیکل ٹریکڈ وائر گائیڈڈ میزائلوں اور 1700 اسی طرح کی صلاحیتوں کے حامل دیگر میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔