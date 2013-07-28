غزہ اور غرب اردن میں ہزاروں فلسطینیوں کے مظاہرے

ابنا: رام اللہ ، غرب اردن اور غزہ ميں ہونے والے مظاہروں ميں شريک لوگ فلسطيني اتھارٹي اور اسرائيل کے درميان مذاکرات کے ازسرنو آغاز کي مخالفت ميں نعرے لگا رہے تھے-
غرب اردن ميں ہونے والے مظاہرے کے دوران فلسطيني اتھارٹي کي پوليس اور مظاہرين کے درميان جھڑپيں بھي ہوئي ہيں-
پوليس نے پتھر اور لکڑياں پھينکنے والے مظاہرين کو منتشر کرنے کے لئے طاقت کا استعمال بھي کيا-
مظاہرے ميں شريک فلسطيني رہنما خالد جرار کا کہنا تھا کہ مظاہرين يہ پيغام دينا چاہتے ہيں کہ ہم اسرائيل کے ساتھ مذاکرات کے مخالف ہيں-
سيکڑوں کي تعداد ميں فلسطيني شہريوں نے غزہ ميں بھي مظاہرے کئے اور اسرائيل کے ساتھ مذاکرات کو فلسطينيوں کي قومي امنگوں کے منافي قرار ديا-
واضح رہے کہ فلسطيني اتھارٹي کے صدر محمود عباس نے قيديوں کي رہائي کے بدلے سازشي مذاکرات پھر سے شروع کرنے کي آمادگي ظاہر کي ہے-
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