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پریس ریلیز

شیعیان بلوچستان کی طرف سے آغا راحت حسینی کی تحریک کی حمایت

10 مارچ 2012 - 20:30
News ID: 302004

کوئٹہ کے امام جمعہ علامہ سیدہاشم موسوی نے اپنے اخباری بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی سازشوں کے مد مقابل تمام شیعیان پاکستان متحد ہیں۔

اہل البیت (ع) نیوز ایجنسی کے مطابق کوئٹہ کے امام جمعہ نے گلگت کے شیعہ راہنما سید راحت حسینی کی طرف سے حکومت کو دی ہوئی ڈیڈ لائن دینے کے سلسلے میں ان کی حمایت میں ایک اخبار بیان جاری کیا ہے جس کا متن درج ذیل ہے۔