ڈاکٹرلاریجانی، مغربی ممالک کی مذمت

ابنا: ڈاکٹر لاریجانی نے آج پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں کہا کہ سلامتی کونسل اور مغربی ممالک نے طلباء کے مظاہرے کی مذمت کرکے اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ قابل ذکر ہے گذشتہ روز تہران میں طلباء نے برطانوی سفارتخانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرکے برطانیہ کی ایران دشمنی کی مذمت کی تھی اور کچھ طلباء سفارتخانے میں بھی داخل ہوگئے تھے۔ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ طلبہ نے جس غم غصے کا اظہار کیا ہے وہ کئي دہائيوں پر مشتمل برطانیہ کی دشمنانہ پالیسیوں پر رد عمل ہے۔ انہوں نے برطانوی سفارتخانے کے سامنے طلباء کے مظاہرے کی مذمت میں سلامتی کونسل کے بیان کو جلد بازی میں انجام دیا گيا اقدام قراردیا اور کہا کہ سلامتی کونسل اور مغربی ممالک نے امریکہ اور برطانیہ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لئے جلد بازی میں يہ اقدام کیا ہے۔ادھر امریکی سفیر نے بھی ایرانی طلباء کے مظاہرے کے خلاف بیان دیا ہے اور دعوی کیا ہے کہ تہران میں برطانوی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ ناقابل قبول ہے۔............. /169
29 نومبر 2011 - 20:30
News ID: 281355
اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے تہران میں برطانوی سفارتخانے کے سامنے ہونے والے مظاہرے کے خلاف سلامتی کونسل اور مغربی ملکوں کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔