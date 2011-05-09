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بحرین میں زخمیوں کی ناگفتہ بہ حالت؛ Doctors Without Borders کی رپورٹ

9 مئی 2011 - 19:30
News ID: 240899

بیروت سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق لبنان میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ہیڈکوارٹرز کے سربراہ نے بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سے ملاقات میں بحرین میں زخمیوں کی ناگفتہ بہ صورت حال کی رپورٹ دی ہے۔

اہل البیت (ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز (DoctorsWithout Borders) کے ہیڈکوارٹرز کے سربراہ "فابیو فورجیونے" اور اس تنظیم کے علاقائی مشیر "انطواف بییلر" نے منگل کے روز بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر "غضنفر رکن آبادی" سے ملاقات کرکے لبنان، بحرین، لیبیا، عراق اور دیگر ممالک میں اس تنظیم کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں اس عالمی تنظیم کے نمائندوں نے لبنان میں اپنے منصوبوں سمیت بحرین کے مظاہروں اور جلوسوں کے دوران زخمی ہونے والے پرامن شہریوں کی افسوسناک صورت حال کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں بحرینی زخمیوں کے علاج  معالجے کے سلسلے میں افسوسناک صورت حال کے بعض پہلو اجاگر کئے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ بحرینی زخمیوں کو سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں آل سعود اور آل خلیفہ کے جلادوں کی جانب سے کن کن خطرات کا سامنا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔/110

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