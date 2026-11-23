اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی حکومت اور ملک کی مزاحمتی تنظیموں کے درمیان تعلقات میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کے دوران ایک عراقی تجزیہ کار نے عراق کی خودمختاری اور عوامی جدوجہد کے خلاف امریکی اقدامات کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے عراق میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد داعش کی دہشت گردی کا سہارا لیا، لیکن اس منصوبے میں بھی اسے شکست ہوئی۔ اسی لیے امریکہ نے حال ہی میں عراق کے اندرونی عناصر کو استعمال کرتے ہوئے کشیدگی اور باہمی جھڑپیں بڑھانے کی کوشش کی، تاکہ ملک میں مزاحمت کے کردار کا خاتمہ کیا جاسکے، لیکن اس کوشش میں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
مؤید العلی نے المعلومہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں خانہ جنگی بھڑکانے کے لیے اندرونی عناصر کو استعمال کرنے کا امریکی منصوبہ ناکام ہوگیا ہے۔ جرف النصر میں جنگ شروع کرنے کے مقصد سے بنائے گئے اس منصوبے کے خطرناک نتائج سامنے آسکتے تھے، لیکن دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ایسے منصوبوں سے گریز کیا جائے۔
دوسری جانب عراقی پارلیمنٹ کے رکن مختار الیوسف نے خبردار کیا ہے کہ جرف النصر کے علاقے میں کوئی بھی غیر محتاط اقدام یا زمینی صورتِ حال میں تبدیلی وہاں کے سکیورٹی حالات کو کمزور کرسکتی ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس حساس معاملے کو ذمہ داری سے دیکھیں اور اسے سیاسی بحران میں تبدیل نہ ہونے دیں۔
جرف النصر صوبہ بابل کا ایک اہم علاقہ ہے، جسے کربلا شہر کی سلامتی کے حوالے سے بھی تزویراتی اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ داعش سمیت دہشت گرد گروہوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مزاحمتی فورسز کے بڑی تعداد میں اہلکار اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔
تاہم گزشتہ برسوں کے دوران بیرونی ممالک سے وابستہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کی جانب سے اس علاقے کا سکیورٹی کنٹرول عراقی حکومت کے حوالے کرنے اور یہاں سے عراقی مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے شدید ابلاغی دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے۔
عراقی مزاحمت کے مخالف ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ اس علاقے پر مزاحمتی فورسز کے کنٹرول کے باعث وہاں کے بہت سے رہائشیوں کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی، جن میں سے اکثر ماضی میں دہشت گرد اور تکفیری گروہوں سے وابستہ رہے ہیں۔
حالیہ کشیدگی کی ابتدا 19 صفحات پر مشتمل ایک انٹیلی جنس رپورٹ کی اشاعت سے ہوئی، جس میں سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر دعویٰ کیا گیا کہ 2021ء سے 2026ء کے دوران جرف النصر میں تیل کی پائپ لائنوں سے خام تیل نکالا جاتا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، پائپ لائنوں کے نظام میں دو مقامات پر سوراخ کیے گئے تھے اور تیل بڑے ٹینکروں کے ذریعے ابتدائی ذخیرہ گاہوں تک پہنچایا جاتا، جہاں سے اسے مقامی منڈی میں تقسیم کیا جاتا تھا۔
رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ تیل کی نقل و حرکت کو فضائی نگرانی سے چھپانے کے لیے اسے زمین کے اندر گہرے گڑھوں میں دھاتی ڈھانچوں کی مدد سے ذخیرہ کیا جاتا تھا اور ٹینکروں کی آمد و رفت چھپانے کے لیے مخصوص طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔
عراق کے وزیراعظم علی الزیدی نے 11 نومبر (20 آبان) کو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا۔ بریگیڈیئر جنرل سعد محسن عریبی کی سربراہی میں قائم اس کمیٹی میں وفاقی پولیس، انرجی پولیس، حشد الشعبی کے شعبۂ سلامتی و نظم و ضبط، نگران ادارے اور وفاقی انٹیلی جنس و تحقیقات کے ادارے کے نمائندے شامل تھے۔ یہ کمیٹی 13 نومبر (22 آبان) کو جرف النصر پہنچی اور موقع پر تحقیقات کا آغاز کیا۔
عراقی مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کے ترجمان صباح النعمان نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی حتمی رپورٹ میں وفاقی انٹیلی جنس و تحقیقات کے ادارے کی جانب سے پہلے جاری کی گئی معلومات کی صحت کی تصدیق کی ہے اور علاقے میں تیل کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ریفائنریوں کی موجودگی کے شواہد سامنے لائے ہیں۔
اس خبر کے بعد علی الزیدی نے بابل پولیس کے سربراہ، صوبے میں حشد الشعبی کے سربراہ اور تیل کی پائپ لائنوں کی کمپنی کے ڈائریکٹر سمیت نو اعلیٰ سکیورٹی اور انتظامی عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے برطرف کرنے کا حکم دیا اور تمام ملزمان کو عدالتی حکام کے حوالے کردیا۔
عراقی اسلامی مزاحمت، کتائب حزب اللہ نے ہتھیاروں کو منظم کرنے سے متعلق مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوآرڈینیشن فریم ورک اور حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا، لیکن عراق کے وزیراعظم نے اس معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔
اس گروہ نے مزید کہا کہ جرف النصر کے معاملے اور مزاحمت کے ہتھیاروں سے متعلق امور کو سیاسی کشمکش سے الگ رکھا جانا چاہیے اور وہ اس بنیادی اصول سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تنظیم کے مطابق، اس وقت مزاحمت کو ہتھیار چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے جھوٹی رپورٹوں کی اشاعت کے ذریعے بلیک میلنگ کی سب سے بڑی مہم چلائی جا رہی ہے۔
کتائب حزب اللہ نے مزید بتایا کہ الزامات کی حقیقت جانچنے کے لیے مذکورہ علاقے میں ایک تکنیکی کمیٹی بھیجی گئی تھی۔ اس کمیٹی کو وہاں سے گزرنے والی تیل کی پائپ لائنوں میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا خلاف ورزی نہیں ملی، جو تیل کی اسمگلنگ سے متعلق الزامات کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے۔
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