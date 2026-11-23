اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نجف اشرف کے عالم دین آیت اللہ شیخ محمد یعقوبی نے ہندوستان کے شیعہ علمائے کرام کے ایک وفد کی میزبانی کی۔ اس وفد کی قیادت حجۃ الاسلام والمسلمین سید قلب جواد نقوی کر رہے تھے، جو شہر لکھنؤ کے امام جمعہ اور آل انڈیا شیعہ علماء کونسل کے سربراہ ہیں۔
اس وفد میں رضا حیدر زیدی، علی نقی زیدی، ڈاکٹر قلب عباس رضوی اجتہادی، شباب حسین نقوی اور فیروز رضا نقوی بھی شامل تھے۔ عمان کے دارالحکومت مسقط سے نجف اشرف آنے والے بابر بھی اس ملاقات میں شریک ہوئے۔
ملاقات کے دوران ہندوستان میں پیروانِ مکتب اہل بیت (ع) کی صورتِ حال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ سید قلب جواد نقوی نے اس برادری کے اہم مسائل، ضروریات اور مطالبات کے ساتھ ساتھ ان کی دینی شناخت، اداروں اور اوقاف کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔
آیت اللہ شیخ محمد یعقوبی نے ہندوستان کے شیعوں کی صورتِ حال میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے دینی، سماجی اور معاشی حالات اور انہیں درپیش مشکلات کے بارے میں دریافت کیا۔
انہوں نے ہندوستان میں مؤمنین کی صورتِ حال پر خصوصی توجہ اور ان کے معاملات کی مسلسل پیروی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، اپنی استطاعت کے مطابق ان منصوبوں اور اقدامات کی حمایت کے لیے کوششیں اور وسائل بروئے کار لانے کی آمادگی ظاہر کی، جن کا مقصد ان کی خدمت اور ان کے دینی و سماجی حالات کو بہتر بنانا ہو۔
نجف اشرف کے اس ممتاز عالم دین نے وفد کے ارکان کی جانب سے تعاون کے لیے آمادگی کا خیرمقدم کیا اور مشترکہ سرگرمیوں اور باہمی تعاون کے وسیع تر امکانات پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اسلام اور مکتب اہل بیت (ع) کی خدمت کے لیے علمائے کرام اور دینی اداروں کی کوششوں کو یکجا کرنے اور دستیاب صلاحیتوں سے مشترکہ طور پر فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔
انہوں نے اہل بیت (ع) کی مبارک سیرت پر عمل کرنے اور امام مہدی منتظر (عج) کے راستے پر چلنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور اسے مؤمنین کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو مضبوط بنانے اور دینی و انسانی مفادات کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔
یہ ملاقات نجف اشرف کی دینی مرجعیت اور ہندوستان کے علمائے کرام کے درمیان روابط اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کی گئی، جس کا مقصد علمی، دینی اور ادارہ جاتی تعاون کے نئے امکانات پیدا کرنا، مؤمنین کی خدمت اور معارفِ اہل بیت (ع) کو فروغ دینا ہے۔
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