اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی اخبار ہارٹز نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک 23 صیہونی فوجی اور افسران، جو باقاعدہ فعال فوجی خدمات انجام دے رہے تھے، خودکشی کر چکے ہیں۔ یہ تعداد 2010ء کے بعد سے صیہونی فوج میں کسی ایک سال کے دوران خودکشی کے سب سے زیادہ واقعات ہیں۔
اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق، کم از کم 17 دیگر فوجی بھی رواں سال خودکشی کر چکے ہیں، جو جنگ کے دوران باقاعدہ فوجی یونٹوں یا ریزرو فورسز میں خدمات انجام دے چکے تھے، تاہم انہوں نے فعال فوجی خدمات ختم ہونے کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔
اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں میں خودکشی کے پانچ واقعات اور صیہونی وزارتِ جنگ کے بحالی مرکز میں زیرِ علاج افراد میں خودکشی کے چھ واقعات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
جنگ شروع ہونے کے بعد خودکشی کے واقعات میں اضافہ
رپورٹ کے مطابق، جنگ سے پہلے کی دہائی میں اسرائیلی فوج کے فعال اہلکاروں میں خودکشی کے واقعات کی سالانہ اوسط تقریباً 12 تھی، لیکن یہ تعداد 2024ء میں بڑھ کر 21 اور 2025ء میں 22 ہوگئی، جبکہ رواں سال کے آغاز سے اب تک 23 واقعات سامنے آچکے ہیں۔
اخبار نے نشاندہی کی ہے کہ خودکشی کے واقعات میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے، حالانکہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد کے مہینوں کے مقابلے میں فوجی خدمات کے لیے طلب کیے جانے والے اہلکاروں کی تعداد کم ہوگئی ہے۔
ہارٹز نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار صورتِ حال کے صرف ایک حصے کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ان اعداد و شمار میں ایسے افراد شامل نہیں کیے جاتے تھے جنہوں نے فوجی خدمات ختم ہونے کے بعد خودکشی کی۔
اس اخبار نے اسرائیلی فوج کے شعبۂ افرادی قوت کے ایک افسر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ممکن ہے گزشتہ برسوں میں خودکشی کے واقعات کی تعداد بھی سرکاری طور پر جاری کیے گئے اعداد و شمار سے زیادہ رہی ہو۔
اس افسر نے خودکشی کے واقعات میں نمایاں اضافے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بعض فوجی جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو انہیں اپنی نفسیاتی ضروریات کے لیے مناسب مدد اور سہولتیں نہیں مل پاتیں۔
نفسیاتی معاونت کے نظام میں خلا
ہارٹز نے بعض فوجیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محاذوں پر ذہنی صحت کے شعبے کے افسران کی موجودگی کم ہوگئی ہے۔ اس کے علاوہ ریزرو فوجیوں کو عام شہری زندگی میں واپس آنے سے پہلے ذہنی صدمے اور تکلیف دہ تجربات سے نمٹنے کے لیے دیے جانے والے تربیتی اور علاج کے پروگراموں کا دورانیہ بھی کم کردیا گیا ہے۔
اس اخبار نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران بعض ایسے افراد کو بھی دوبارہ فوجی خدمات کے لیے طلب کیا، جو نفسیاتی مسائل کے باعث وزارتِ جنگ کی نگرانی میں تھے۔ بعض معاملات میں ان افراد کی فوجی خدمات انجام دینے کی اہلیت اور تیاری کا جائزہ بھی نہیں لیا گیا۔
دوسری جانب، بعض فوجیوں نے بتایا ہے کہ ان کے کمانڈروں نے افرادی قوت کی کمی یا ذہنی صحت کے بارے میں پرانے اور غلط تصورات کی بنیاد پر انہیں نفسیاتی علاج تک رسائی سے روک دیا ہے۔
آپ کا تبصرہ