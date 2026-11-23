اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بنیامین نیتن یاہو کی سربراہی میں لیکوڈ پارٹی اور گادی آئزن کوٹ کی قیادت میں یاشر پارٹی کے نمائندوں کے درمیان چار گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات نئی صیہونی کابینہ کی تشکیل کے بنیادی معاملات پر کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوگئے۔ وزارتِ عظمیٰ، ایتامار بن گویر کی کابینہ میں شمولیت اور سیاسی و سکیورٹی امور پر اختلافات بدستور مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔
صیہونی نیوز ویب سائٹ وائی نیٹ اور اخبار یدیعوت احرونوت نے رپورٹ کیا ہے کہ دونوں جماعتوں کے نمائندوں نے اتوار کے روز شہر ہرزلیا کے ایک ہوٹل میں چار گھنٹے سے زائد وقت تک قومی اتحاد کی حکومت تشکیل دینے کے حوالے سے بات چیت کی، تاہم وہ بنیادی معاملات پر کسی اتفاقِ رائے تک نہیں پہنچ سکے۔
دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کی ایک اہم وجہ نیتن یاہو اور آئزن کوٹ کے درمیان وزارتِ عظمیٰ کی باری باری منتقلی کا معاملہ ہے۔ تاہم حالیہ اجلاس میں اس موضوع پر سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی، کیونکہ لیکوڈ پارٹی اب بھی اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ وزارتِ عظمیٰ کی نئی مدت کا آغاز نیتن یاہو ہی کریں، جبکہ آئزن کوٹ کا سیاسی دھڑا نیتن یاہو کی وزارتِ عظمیٰ جاری رکھنے کے خلاف ہے۔
بن گویر کی شمولیت اور سکیورٹی امور پر اختلافات
نئی کابینہ کی تشکیل میں ایک اور بڑی رکاوٹ ایتامار بن گویر کی ممکنہ حکومت میں شمولیت کا معاملہ ہے۔ بن گویر صیہونی حکومت کے وزیر برائے داخلی سلامتی اور عوتسما یہودیت پارٹی کے سربراہ ہیں۔ یاشر پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ بن گویر کو نئی کابینہ سے باہر رکھا جائے، تاہم لیکوڈ پارٹی نے یہ شرط قبول نہیں کی۔
دونوں فریقوں نے عدالتی اصلاحات، یہودی آرتھوڈوکس طبقے کے افراد کی لازمی فوجی بھرتی اور 7 اکتوبر 2023ء کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی کے قیام پر بھی گفتگو کی، لیکن تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل اور اس کے ارکان کے انتخاب کے طریقۂ کار پر اختلافات برقرار رہے۔
لیکوڈ پارٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ فوجی بھرتی کے قانون سے متعلق مذاکرات میں مذہبی جماعتوں کو شامل کیا جائے اور کنست میں آئزن کوٹ کے سیاسی دھڑے کی جانب سے قانون سازی کی کارروائیاں روک دی جائیں۔ تاہم دوسرے فریق نے ان مطالبات کی مخالفت کی ہے۔
نیتن یاہو مخالف جماعتوں میں بھی اختلافات
مذاکرات کی ناکامی کے ساتھ ہی نیتن یاہو کی مخالف جماعتوں کے درمیان اختلافات بھی برقرار ہیں۔ نفتالی بینیٹ نے لیکوڈ پارٹی کی شمولیت سے قومی اتحاد کی حکومت بنانے کی حمایت کی ہے، تاہم ان کی شرط ہے کہ گادی آئزن کوٹ وزارتِ عظمیٰ کا منصب سنبھالیں۔ دوسری جانب یائیر گولان اور آویگدور لائبرمین نیتن یاہو کی وزارتِ عظمیٰ جاری رکھنے کے مخالف ہیں۔
گولان نے عرب جماعتوں کی حمایت سے اقلیتی حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ لائبرمین مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کو ترجیح دیتے ہیں۔
دوسری جانب ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ یاشر پارٹی اور مذہبی جماعت ’’یونائیٹڈ توراہ یہودیت‘‘ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم فوجی بھرتی کے قانون پر اختلافات بدستور موجود ہیں۔
27 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں نیتن یاہو کو ہٹانے کی حمایت کرنے والے اتحاد نے 48 نشستیں حاصل کیں، جبکہ عرب جماعتوں کو 19 نشستیں ملیں۔ اس کے مقابلے میں نیتن یاہو کے سیاسی دھڑے نے 53 نشستیں حاصل کیں۔
آئزن کوٹ، جنہیں نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، کے پاس معاہدے تک پہنچنے کے لیے 6 دسمبر تک کا وقت ہے۔ وہ اس مدت میں توسیع کی درخواست بھی دے سکتے ہیں۔
اتوار کے روز ہونے والے اجلاس کے بے نتیجہ اختتام کے باوجود لیکوڈ اور یاشر پارٹی کے نمائندوں نے ایک مشترکہ بیان میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کی اطلاع دی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی کابینہ کی تشکیل کی کوششیں جاری ہیں، تاہم اس کی قیادت اور ساخت کے حوالے سے سیاسی اختلافات ابھی تک دور نہیں ہوئے۔
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