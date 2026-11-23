اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی میں تبدیلی کے حوالے سے پیُو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد امریکہ کے متعدد سیاست دانوں اور قدامت پسند تنظیموں نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ ان حلقوں نے مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی پیش گوئی کو بنیاد بناتے ہوئے امیگریشن پر مزید پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا اور اسے امریکی ثقافت اور ورثے کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
ریاست ٹیکساس کی ریپبلکن رکنِ اسمبلی کیتھ سیلف نے آبادی میں متوقع تبدیلیوں کو امیگریشن پالیسیوں سے جوڑتے ہوئے بڑے پیمانے پر اور بے قابو ہجرت کو اس کی وجہ قرار دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امریکہ کی بنیاد مسیحی عقیدے پر رکھی گئی ہے اور اگر امیگریشن کے اس عمل کو نہ روکا گیا تو امریکہ اپنی آزادیوں اور ورثے سے محروم ہو جائے گا۔
وائٹ ہاؤس کی سابق ترجمان کیرولین لیوٹ نے بھی اس رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مسیحیوں پر زور دیا کہ وہ شادی کریں، زیادہ بچے پیدا کریں، امریکہ سے محبت کو فروغ دیں اور اپنے بچوں کی تربیت چرچ میں کریں۔
قدامت پسند تنظیم ’’ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے‘‘ نے بھی پیُو ریسرچ سینٹر کی اس پیش گوئی کو امریکہ کے لیے ایک انتباہ قرار دیا کہ اسلام 2035ء تک دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ قدامت پسند غیر منافع بخش ادارے ’’ریوائیول آف امریکہ‘‘ نے تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے امریکہ میں اسلام کی موجودگی کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
یہ ردعمل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیُو ریسرچ سینٹر کی اسی رپورٹ کے مطابق، 2070ء تک امریکہ کی مجموعی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب صرف تقریباً 4 فیصد ہوگا۔
امریکہ کے سیاسی ماحول میں اسلام مخالف ردعمل
سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تنقید کو امریکہ کے عمومی سیاسی مباحث میں اسلام مخالف بیانیے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی قرار دیا گیا ہے۔
اسی سلسلے میں نیویارک کے میئر زہران ممدانی کو بھی ذاتی حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بعض مخالفین نے ان کی ظاہری شکل اور داڑھی کو نشانہ بناتے ہوئے ان کا موازنہ عراق کے سابق صدر صدام حسین سے کیا اور انہیں دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی۔
یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکی سیاست میں مسلمانوں کی شرکت بڑھ رہی ہے۔ نومبر 2026ء کے وسط مدتی انتخابات میں مسلمانوں اور حجاب پہننے والی خواتین کی ریکارڈ تعداد مقامی، ریاستی اور قومی سطح کے عہدوں پر منتخب ہوئی ہے۔
مسلمانوں کی آبادی سے متعلق پیُو ریسرچ سینٹر کی پیش گوئیاں
پیُو ریسرچ سینٹر کے اس مطالعے میں 2020ء سے 2070ء کے درمیان مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی میں متوقع تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ 2035ء تک مسلمان دنیا کا سب سے بڑا مذہبی گروہ بن جائیں گے۔
اس تحقیق کے مطابق، 2070ء تک دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی 80 فیصد اضافے کے ساتھ 3 ارب 60 کروڑ تک پہنچ جائے گی، جبکہ اسی عرصے میں دنیا کی مجموعی آبادی میں 29 فیصد اضافہ متوقع ہے۔ مسلمانوں کی نسبتاً کم عمر آبادی اور شرحِ پیدائش میں اضافے کو اس ترقی کی بنیادی وجوہات قرار دیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، مسلمان اور مسیحی دنیا کے وہ واحد مذہبی گروہ ہوں گے جن کی آبادی میں اضافہ دنیا کی مجموعی آبادی کے برابر یا اس سے زیادہ شرح سے ہوگا۔ اس کے علاوہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ 2070ء تک پاکستان آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک بن جائے گا۔ شمالی امریکہ میں بھی مسلمانوں کی آبادی تین گنا سے زیادہ ہونے کا امکان ہے، جس کی بنیادی وجہ ہجرت ہوگی۔
امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی 2070ء تک تقریباً 90 لاکھ بڑھ کر ملک کی مجموعی آبادی کا 4 فیصد ہو جائے گی، جبکہ اس وقت امریکی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب ایک سے 1.6 فیصد کے درمیان لگایا گیا ہے۔
اس تحقیق میں یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ 2070ء تک امریکہ میں مسیحی آبادی اپنی اکثریت کھو دے گی، تاہم مسیحی بدستور ملک کا سب سے بڑا انفرادی مذہبی گروہ رہیں گے۔
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