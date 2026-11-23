اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ان دنوں امریکہ کی بندرگاہوں کو بڑے پیمانے پر سائبر حملوں کا سامنا ہے۔ اسی سلسلے میں لاس اینجلس کی بندرگاہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ اس پر سائبر حملوں کی 12 کروڑ کوششیں ناکام بنائی گئیں۔ یہ تعداد 2023ء میں سائبر حملوں کی ماہانہ اوسط سے تقریباً دو گنا ہے۔
اسی طرح امریکی ریاست ٹیکساس میں خام تیل کی برآمد کا سب سے بڑا مرکز بھی اعلان کر چکا ہے کہ اس بندرگاہ کے نظاموں کو روزانہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں سائبر حملوں اور غیر مجاز رسائی کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت میں پیش رفت ہیکرز کے لیے سکیورٹی نظاموں کی کمزوریوں کی نشاندہی اور ان سے فائدہ اٹھانا مزید آسان بنا سکتی ہے۔
اس حوالے سے فنانشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ امریکہ کے فضائی ٹریفک نظام، جے پی مورگن چیس بینک اور مائیکروسافٹ کی آؤٹ لک سروس میں حالیہ تعطل اگرچہ سائبر حملے قرار نہیں دیے گئے، تاہم ان واقعات سے ملک کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی حساسیت اور کمزوری نمایاں ہوتی ہے۔
ابنا
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