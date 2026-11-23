اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ٹروتھ سوشل‘‘ پر ایک پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور ڈیموکریٹس نے تیل کی قیمتوں کو ممکنہ حد تک بلند رکھنے کی کوشش کی ہے، جبکہ وسط مدتی انتخابات کے بعد تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔
امریکی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران گزشتہ ایک سال کے کسی بھی دوسرے عرصے کے مقابلے میں زیادہ میزائل اور ڈرون داغے، تاہم ان سب کو فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کے رہنما امریکی ڈیموکریٹس کو کمزور سمجھتے ہیں۔
قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ میں تیل اور پٹرول کی قیمتوں میں حالیہ تبدیلی کا سلسلہ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔
ویب سائٹ ’’فیکٹ چیک‘‘ نے امریکی ادارہ برائے توانائی کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ خام تیل کی قیمت 19 اکتوبر کو تقریباً 110 ڈالر فی بیرل تھی، جو انتخابات سے قبل کم ہو کر تقریباً 100 ڈالر اور 19 نومبر کو 87 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اس طرح ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ قیمتوں میں کمی انتخابات کے بعد شروع ہوئی، مارکیٹ کے اعداد و شمار سے مطابقت نہیں رکھتا۔
توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ؛ ایران کے خلاف جنگ
تاہم اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ گزشتہ مہینوں میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟
28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے شروع ہونے سے پہلے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی اور روزانہ تقریباً 130 بحری جہاز اس آبی گزرگاہ سے گزرتے تھے۔ امریکی کانگریس کی تحقیقی سروس کی رپورٹ کے مطابق، جنگ سے پہلے اس گزرگاہ سے بحری جہازوں کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن فوجی کارروائیوں کے آغاز کے بعد بحری آمد و رفت میں شدید کمی آئی اور سیکڑوں جہاز اس علاقے میں پھنس گئے۔
امریکی ادارہ برائے توانائی کے اعداد و شمار، جن کا حوالہ فیکٹ چیک نے دیا ہے، ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے ایک روز قبل، یعنی 27 فروری کو ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 67 ڈالر جبکہ برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 71 ڈالر فی بیرل تھی۔ حملوں کے آغاز کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہوا اور عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کے تحفظ سے متعلق خدشات بڑھ گئے۔
خبر رساں ادارے روئٹرز نے بھی پیر کے روز اپنی رپورٹ میں اس بات پر زور دیا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے قریب بحری جہازوں پر مسلسل حملے، حالیہ کمی کے باوجود، تیل کی قیمتوں میں مزید کمی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
روئٹرز کے مطابق، پیر کے روز کاروبار کے دوران برینٹ خام تیل کی قیمت 92 ڈالر 29 سینٹ جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 83 ڈالر 26 سینٹ فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔
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