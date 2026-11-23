اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ملک کے مشترکہ اور قومی ایجنڈے پر اتفاق ہونا چاہیے۔
ایک نجی ٹی وی چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک مشترکہ ایجنڈا ہے اور یہی پاکستان کا ایجنڈا ہے۔ آئیے، سب ایک میز پر بیٹھیں، تحریری معاہدے پر دستخط کریں اور پھر آگے بڑھیں۔
راجہ ناصر عباس جعفری نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی سرکاری عہدے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ وزارت کی خواہش ہے، نہ صدارت کی، نہ وزارت عظمیٰ کی اور نہ ہی کسی کا مشیر بننے کا شوق ہے؛ ہمارے لیے صرف ہمارا وطن اہمیت رکھتا ہے۔
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ نے ملک کو درست سمت پر واپس لانے کے لیے کم از کم قومی ایجنڈے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد اور پارلیمنٹ کو ریاست کا سب سے بالاتر ادارہ اور اقتدار کا سرچشمہ بنانا شامل ہے۔
انہوں نے الیکشن کمیشن میں اصلاحات اور اس کے سربراہ کی درست تقرری کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد صندوق سے وہی ووٹ نکلے جو عوام نے اس میں ڈالا ہے اور حکمرانوں کے انتخاب کا حق صرف عوام کو حاصل ہو۔
انہوں نے عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکا ڈالنے والوں کے خلاف ڈٹ جانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خوفزدہ نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں۔ اگر ہم سب مل کر ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کریں تو پاکستان دوبارہ درست راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔
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