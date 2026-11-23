اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریک بیداری امت مصطفیٰ (ص) کے سربراہ حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ سید جواد نقوی نے یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام محاذ مزاحمت کو کمزور کرنے کی امریکی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں مزاحمت کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا اور اب انہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اتحادیوں کو میدان میں اتار رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے فرقہ واریت اور اسلامی مقدسات، بالخصوص حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات کو بھی جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان نفرت اور اختلافات پیدا کرنے والے عناصر درحقیقت امریکی ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ امریکہ ان عناصر کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے اور خطے کو بدامنی سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم اب تک محاذ مزاحمت اس کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
علامہ جواد نقوی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے ’’بورڈ آف پیس‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے نام نہاد امن بورڈ سے اٹھنے والی آگ مشرق وسطیٰ کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے۔ امریکہ خطے کے مسائل کی بنیادی وجہ ہے اور اس کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔
تحریک بیداری امت مصطفیٰ (ص) کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کی مزاحمت کو محض علاقائی یا فرقہ وارانہ تنازع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس مسئلے کی حقیقت کو نظرانداز کرنا اس کی اصل نوعیت سے چشم پوشی کے مترادف ہے، کیونکہ یمن کی مزاحمت کی بنیاد قومی خودمختاری کے دفاع، اپنے فیصلے خود کرنے کے حق اور امریکی مداخلت کے خلاف جدوجہد پر ہے۔
انہوں نے پاکستان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسے حرمین شریفین کے دفاع کے نام پر امریکہ کی مذموم سازش کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستانی قیادت کسی بھی اتحاد میں شمولیت یا جنگ میں شرکت کا فیصلہ کرنے سے پہلے قومی مفادات، علاقائی امن اور پوری امت مسلمہ کے وسیع تر مفادات کو پیش نظر رکھے۔
علامہ جواد نقوی نے پاکستان میں امریکی سرپرستی میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور تکفیریت کے خلاف فکری اور اعتقادی محاذ پر مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ، علمائے کرام، جامعات اور اہل فکر کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کے فروغ کے لیے کوششیں کرنی چاہئیں تاکہ خطے کو تباہی کی طرف دھکیلنے کی امریکی سازشیں ناکام بنائی جا سکیں۔
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