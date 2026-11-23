اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آج پیر، 2 آذر کو اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔
بقائی نے گفتگو کے آغاز میں شہید ایرانی بچوں کو یاد کرتے ہوئے کہا: بچے ایران کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے اور سرزمینِ ایران کے شہداء کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان کی تصاویر مسلسل ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہئیں تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ ایران میں ہم جو سانس لیتے ہیں، وہ کن پاکیزہ انسانوں کے مرہونِ منت ہیں۔
انہوں نے این پی ٹی میں ایران کی رکنیت کی وجوہات کے بارے میں کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایران 1970 سے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا رکن ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس قدر ثابت قدم رہا ہے کہ 1974 میں اس نے مشرقِ وسطیٰ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ انقلاب کے بعد بھی آپ شہید رہبر کے اس فتوے سے واقف ہیں جس میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کی تیاری کی ممانعت پر زور دیتا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی اس معاہدے میں شمولیت کی ایک وجہ پُرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کے حق سے فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ افسوس کہ امریکہ اور اس کے حامیوں نے اس معاہدے کو بے معنی بنا دیا ہے۔ جو ملک اس معاہدے کا رکن ہے، اسے خود دوسرے ممالک سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیاروں کے ذخائر کیوں موجود ہیں؟
بقائی نے کہا کہ ایران میں یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ ہمیں اس معاہدے میں اپنی رکنیت برقرار کیوں رکھنی چاہیے، ہم اس بحث کا احترام کرتے ہیں۔ تاہم ایران اب تک اس معاہدے کا رکن ہے اور اس دستاویز میں درج اپنی ذمہ داریوں کا پابند ہے۔ اس حوالے سے اب تک ہمیں کوئی فیصلہ موصول نہیں ہوا۔
وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے آبنائے ہرمز کو دو گھنٹوں میں کھولنے سے متعلق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے بیان کے بارے میں کہا کہ دوستوں کو گفتگو کی باریکیوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے مؤقف پر ثابت قدم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق پر اصرار کرنے میں سنجیدہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر امریکی فریق ان شرائط پر عمل درآمد کرے تو آبنائے ہرمز کو عارضی طور پر کھولنا ممکن ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس معاملے کی پیچیدگیوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے۔ اس بات پر صرف زور دیا جا رہا ہے کہ ایران جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور ایرانی عوام کے حقوق کیا ہیں۔ یہ شرائط کوئی عجیب و غریب مطالبات نہیں ہیں بلکہ ایران کا سات نکاتی مطالبہ اس کا حق ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں جنہیں پیشگی شرائط سمجھا جائے، بلکہ یہ ایرانی عوام کے حقوق کا لازمی حصہ ہیں۔
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