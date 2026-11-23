اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمنی خبر رساں ایجنسی سبا نے بتایا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے الحدیدہ میں جنرل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، امدادی اور ریسکیو ٹیمیں متاثرین کو ملبے سے نکالنے کے لیے جائے وقوعہ پر موجود تھیں۔
یمنی ذرائع ابلاغ نے تعز صوبے میں چار فضائی حملوں کی بھی اطلاع دی ہے۔ ان میں سے دو حملوں میں صوبے کے جنوب مشرقی علاقے الجربوب اور دیگر دو حملوں میں علاقے التعزیہ کو نشانہ بنایا گیا۔
صنعا کی وزارتِ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران یمن کے پانچ صوبوں میں ہونے والے فضائی حملوں میں تین بچوں سمیت 12 شہری شہید اور 47 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
یمن کی تحریک انصاراللہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 81 فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں، جن میں صنعا اور الجوف، تعز، صعدہ، مأرب، لحج، البیضاء اور الحدیدہ صوبوں کے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
اس تحریک کے مطابق، ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیاروں نے خمیس مشیط اور طائف کے فوجی اڈوں سے پرواز کی، جبکہ میزائل حملے نجران سے کیے گئے۔ یمن کی تحریک انصاراللہ نے بتایا ہے کہ کشیدگی کے نئے دور کے آغاز سے اب تک سعودی اتحاد کے فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 5 ہزار 581 ہو چکی ہے۔
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