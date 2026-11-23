اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ریاست مشی گن سے منتخب ڈیموکریٹ سینیٹر اور ایران کے خلاف امریکی جنگ کے ناقدین میں شامل عبدل السید نے وفاقی حکومت کے بجٹ کی فراہمی پر جاری اختلافات کے ردعمل میں ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ کے داخلی امور چلانے کے بجائے جنگ کو ترجیح دے رہے ہیں۔
السید نے این بی سی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی حکومت کے ممکنہ شٹ ڈاؤن کے بارے میں کہا: ’’یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حکومت کو بند کرنے والے ڈیموکریٹس نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو ایک مؤثر حکومت چلانے کے بجائے اپنی جنگ کو ترجیح دے رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا: ’’ٹرمپ نے اپنی جنگ کو بہت سے دوسرے معاملات پر ترجیح دی ہے؛ پٹرول اور اشیائے خورونوش کی قیمتوں سے لے کر بہت سے لوگوں کے روزگار کے مواقع اور امریکی فوجیوں کی جانوں تک۔
اس منتخب سینیٹر نے جنگ کے اخراجات کی منظوری اور اعلانِ جنگ کے حوالے سے امریکی کانگریس کے اختیارات کا ذکر کرتے ہوئے کہا: جنگ کے لیے بجٹ فراہم کرنا اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا امریکی کانگریس کا اختیار ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے عملاً یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب 11 دسمبر کو امریکی وفاقی حکومت کے بعض حصوں کے شٹ ڈاؤن کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی وفاقی حکومت کا موجودہ بجٹ اس تاریخ کو ختم ہو جائے گا اور کانگریس کو اس وقت تک بجٹ میں توسیع کے لیے اتفاقِ رائے کرنا ہوگا۔ بصورتِ دیگر، حکومتی سرگرمیوں کا ایک حصہ معطل ہو جائے گا۔
دوسری جانب، متعدد ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی بجٹ منصوبے کی مخالفت کریں گے جس میں ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی پر کوئی پابندی عائد نہ کی گئی ہو۔
السید اس سے پہلے بھی اے بی سی نیوز سے گفتگو میں ایران کے ساتھ جنگ کو ایک ’’غلط‘‘ فیصلہ قرار دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے سابق صدور نے ایسی جنگ میں شامل ہونے سے گریز کیا تھا۔
انہوں نے اکتوبر کے اوائل میں نیوزنیشن سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور اسے کشیدگی بڑھانے کے بجائے جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
آپ کا تبصرہ