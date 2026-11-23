اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بریگیڈیئر جنرل محمد کرمی نے اتوار کی شب رضاکاروں کے ہفتے کی مناسبت سے اپنے پیغام میں اسلامی انقلاب کے شہید رہنما حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنہای (رحمۃ اللہ علیہ) کے ایک فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: رضاکارانہ فورس سے مراد قوم کی بہترین، پُرجوش اور سب سے زیادہ ایمان رکھنے والی قوتوں کی ان میدانوں میں موجودگی ہے جہاں قومی مفادات اور اعلیٰ مقاصد کے لیے ہمارے ملک کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 1358 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور عظیم رہبر کی جانب سے مستضعفین کی رضاکارانہ فورس اور بیس ملین نفری پر مشتمل فوج تشکیل دینے کا تاریخی حکم، قوم کی جدوجہد اور جہاد کے حساس ترین دور میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شہید پرور، بیدار، انقلابی اور ولایت کے پابند عوام طاغوت کے ظلم و ستم اور مشرق و مغرب کی تسلط پسند طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حکم ایک عظیم معجزہ، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کا نمایاں مظہر اور انقلاب کی دیرپا برکات میں سے ایک تھا۔ حقیقتاً یہ اس حکیم اور دوراندیش رہبر کی جانب سے خدا کی رضا کے طلب گار عوام کے لیے ایک ایسا نیک عمل ہے جس کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ اسلامی انقلاب کی عظیم اور مؤثر کامیابیوں میں سے بھی ہے، خصوصاً ملک کی آزادی، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے دفاع، نیز اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کی بے مثال حمایت، حفاظت، ترقی اور استحکام کے میدانوں میں۔
کرمی کے مطابق، رضاکارانہ فورس ایک پاکیزہ، اصیل، نظریاتی اور انقلابی تحریک ہے، جو علم اور عقلانیت کے ساتھ شعوری طور پر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے میدان میں ثابت قدم اور سربلند کھڑی ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکیزہ زندگی اور انقلاب کی تیز رفتار پیش قدمی کو برقرار رکھنے اور ملک کو ترقی و سربلندی کی قابلِ فخر منزلوں تک پہنچانے کی ضمانت فراہم کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور جعلی صہیونی حکومت کے شیطانی اتحاد، ان کے پست اور کٹھ پتلی عناصر کی جانب سے مسلط کردہ دوسری اور تیسری جنگوں میں رضاکارانہ جذبہ اور ثقافت، آٹھ سالہ دفاعِ مقدس کے درخشاں دور کی طرح ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے اسلامی وطن کے گوشے گوشے میں ایک باشعور اور خدا پرست قوم کے عزم و ارادے کا نیا مظہر بن کر سامنے آئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آج بھی، ہمیشہ کی طرح، ملک اور ایرانی سربلند قوم کے خلاف جارح مجرموں کی ظالمانہ اور حد سے بڑھی ہوئی خواہشات کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ رضاکارانہ جذبہ، فکر اور عملی کردار ہے۔ اس فکر و عمل کو اپنانا ایک فولادی دیوار کی مانند ہے، جو اسلامی انقلاب کے نظریات، قومی سلامتی اور ملکی خودمختاری کے دفاع کی بنیادی اساس اور پہلی دفاعی صف ہے۔ یہی جذبہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ملک، قوم، حکام اور طاقتور مسلح افواج کی دشمنوں کی ہر قسم کی سازشوں اور دھمکیوں کے مقابلے میں ثابت قدمی اور ناقابلِ شکست ہونے کی ضمانت ہے۔
کرمی نے مزید کہا کہ رضاکارانہ فورس اس سرزمین کی تاریخی یادداشت اور ایرانی عوام کے ذہنوں میں ہمیشہ خیر و برکت اور بے لوث خدمت کا سرچشمہ رہی ہے۔ حادثات، بحرانوں اور خطرات و فیصلہ کن مواقع پر اس کا کردار نمایاں رہا ہے۔ یہ مقدس سرزمین کے وجود میں ہمیشہ کے لیے رچ بس چکی ہے اور ہر نسل اور ہر دور میں ایک مضبوط اور سربلند ایران کے پُرعزم، پُرجوش اور ذمہ دار نوجوانوں کی نشوونما اور ترقی کے لیے ایک قابلِ اعتماد بنیاد فراہم کرتی رہے گی۔
زمینی فوج کے کمانڈر نے اپنے پیغام کے آخر میں لکھا کہ میں آٹھ سالہ دفاعِ مقدس، پائیدار سلامتی، محورِ مزاحمت اور خصوصاً دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگوں کے دوران شہید ہونے والے تمام رضاکار کمانڈروں اور مجاہدین کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے، رضاکاروں کے ہفتے کی آمد پر تمام مخلص اور بہادر رضاکاروں، شہداء کے معزز اور عزیز خاندانوں، جانبازوں، ایثارگروں، تمام جانثار مجاہدین اور سربلند ایرانی قوم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ میں بارگاہِ الٰہی میں دعا گو ہوں کہ حضرت بقیۃ اللہ الاعظم (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کی خصوصی عنایات اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ خامنہای (دام ظلہ العالی) کی قیادت میں، شہداء کے روشن راستے پر گامزن رہتے ہوئے سب کو صحت، سربلندی اور مسلسل کامیابیاں نصیب ہوں۔
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