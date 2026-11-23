اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی جانب سے جاری کردہ انفوگرافک میں بتایا گیا ہے کہ سپاہ کے جدید دفاعی نظاموں نے امریکہ کے 78 جدید جاسوس اور جنگی ڈرون تباہ کیے ہیں۔ اس تعداد میں 58 ایم کیو-9 اور 20 ایم کیو-1 ڈرون شامل ہیں۔
جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، تباہ کیے گئے ڈرونز کی اکثریت ایم کیو-9 ماڈل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک جدید ڈرون ہے جسے جاسوسی، نگرانی اور جنگی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ، جاری کردہ انفوگرافک میں 20 ایم کیو-1 ڈرونز کی تباہی بھی درج کی گئی ہے۔ اس طرح ان اعداد و شمار میں شامل امریکی ڈرونز کی مجموعی تعداد 78 ہو جاتی ہے۔
ان اعداد و شمار کی اشاعت نے ایک بار پھر جدید بغیر پائلٹ طیاروں کا مقابلہ کرنے میں فضائی دفاعی صلاحیتوں کے کردار اور فضائی اہداف کی نشاندہی، ان کا تعاقب اور انہیں نشانہ بنانے والے نظاموں کو جدید بنانے کی اہمیت کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔
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