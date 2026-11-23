اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، میجر جنرل حاتمی نے ہفتۂ بسیج کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کی آزادی، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے خلاف دشمنوں کی پیچیدہ سازشوں اور خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے بسیج نے ثابت کیا ہے کہ وہ دشمنوں کی حد سے بڑھی ہوئی خواہشات اور غلط حساب کتاب کے سامنے ایک مضبوط رکاوٹ ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے ہفتۂ بسیج کی مبارک باد پیش کی۔
ان کے پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہفتۂ بسیج، اسلامی انقلاب کی تاریخ میں حضرت امام خمینی (رح) کی ان دیرپا اور تزویراتی یادگاروں میں سے ایک کی یاد دلاتا ہے، جو عوام کے دلوں سے جنم لینے والا ادارہ ہے۔ یہ اس قوم کے عزم، ایمان، بصیرت اور جذبۂ ایثار کا مظہر ہے جو اپنی عظیم انسانی قوت پر بھروسا کرتے ہوئے اسلامی انقلاب، ایران کی آزادی، سلامتی اور سربلندی کی حفاظت کو اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھتی ہے۔
شہید رہبرِ امت کی گراں قدر تدابیر کے تحت بسیج نے اپنی بابرکت زندگی میں انقلاب کی تاریخ کے ہر اہم موڑ پر مؤثر، ذمہ دارانہ اور قابلِ فخر کردار ادا کیا ہے۔ دفاعِ مقدس، دشمنوں کی سازشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے، محرومیت کے خاتمے، تعمیر و ترقی، امداد رسانی، سماجی خدمات، علمی و ثقافتی میدانوں اور معاشرے کے امن و سلامتی کے دفاع میں اس نے اسلامی انقلاب کے مقاصد سے اپنی وابستگی اور وفاداری کے روشن نمونے پیش کیے ہیں۔
یہ قابلِ فخر کارکردگی اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ بسیج محض ایک تنظیم نہیں، بلکہ ایک گہری جڑیں رکھنے والا ایسا نظریہ اور ثقافت ہے جس کی بنیاد ایمان، عوام پر اعتماد، احساسِ ذمہ داری اور ایثار پر قائم ہے۔
اس سال ہفتۂ بسیج کا نعرہ ’’بسیج، عوام پر جان نچھاور کرنے والا، محروموں کی امید‘‘ اس عوامی ادارے کی حقیقی ماہیت اور عوام کے ساتھ اس کے ناقابلِ شکست رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ بسیج ہمیشہ عوام کے ساتھ اور عوام کی خدمت کے لیے سرگرم رہا ہے۔ انتہائی کٹھن حالات میں، قدرتی آفات اور حادثات سے لے کر خدمت رسانی اور محرومیت کے خاتمے تک، اس نے جہادی جذبے اور بے لوث انداز میں میدانِ عمل میں اپنی موجودگی ثابت کی ہے۔ بلاشبہ عوام کا اعتماد اور ان کی سماجی حمایت بسیج کی سب سے بڑی پشت پناہی اور اس کی پائیداری و قوت کا بنیادی سرچشمہ ہے۔
حالیہ جنگ کے دوران بھی ملک کی آزادی، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے خلاف دشمنوں کی پیچیدہ سازشوں اور خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بسیجیوں نے دیگر مسلح افواج اور عوام کے ساتھ مل کر جس شعور، بہادری اور احساسِ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس نے ایک بار پھر اس عوامی قوت کی بے مثال صلاحیت کو آشکار کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عوام کا انقلاب کے ساتھ گہرا تعلق اور اپنے اسلامی وطن کے دفاع کے لیے ان کی آمادگی دشمنوں کی توسیع پسندانہ خواہشات اور غلط اندازوں کے سامنے ایک مضبوط دیوار ہے۔
میں بسیج کے عظیم شہدا کی یاد کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہفتۂ بسیج کی آمد پر تمام بہادر بسیجیوں، شہدا کے معزز اہلِ خانہ، جانبازوں، ایثار کرنے والوں اور ایران کی معزز قوم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ان عزیزوں کی مخلصانہ جدوجہد اور خدمات پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہ
میجر جنرل امیر حاتمی
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