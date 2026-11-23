اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مکہ مکرمہ کو لاحق خطرے سے متعلق سعودی عرب کے دعوؤں پر ردعمل دیتے ہوئے ان الزامات کو ’’بہت بڑا بہتان‘‘ قرار دیا اور زور دیا کہ یمنی عوام تمام اسلامی مقدسات کا احترام کرتے ہیں، جبکہ یمن کی فوجی کارروائیوں کا ہدف صرف سعودی عرب کی تیل تنصیبات اور فوجی اڈے ہیں۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے ہفتے کی شب، 21 نومبر کو ایک بیان میں مکہ مکرمہ کو خطرہ لاحق ہونے سے متعلق سعودی عرب کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا:
مکہ مکرمہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، سوائے آلِ سعود کی مجرم حکومت کی جانب سے۔
خبر رساں ویب سائٹ سبا کی رپورٹ کے مطابق، یحییٰ سریع نے یمنی عوام کے نزدیک اسلامی مقدسات کے مقام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یمنی قوم مکہ مکرمہ اور مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات کا احترام کرتی ہے اور ان مقامات کو خطرہ لاحق ہونے سے متعلق سعودی عرب کے دعوے ایک بڑا اور بے بنیاد بہتان ہیں۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے ملک کی فوجی کارروائیوں کے اہداف کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ یمنی افواج کے حملوں کا ہدف صرف سعودی عرب کی تیل تنصیبات اور فوجی اڈے ہیں، جبکہ اسلامی مقدس مقامات ان کارروائیوں کے اہداف کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یمن کی مزاحمتی افواج اور سعودی عرب کے درمیان جھڑپوں میں شدت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی سلامتی کا معاملہ دونوں فریقوں کے درمیان ذرائع ابلاغ اور سیاسی سطح پر اختلافات کا ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔ سعودی حکام اس سے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے یمنی افواج کے میزائلوں اور ڈرونز کو مقدس مقامات کی جانب جاتے ہوئے روک لیا تھا؛ تاہم صنعاء نے بارہا ان دعوؤں کو مسترد کیا ہے۔
اس اختلاف کے ایک واقعے میں سعودی عرب نے گزشتہ ستمبر میں اعلان کیا تھا کہ اس نے یمنی افواج سے منسوب ایک ڈرون کو مکہ مکرمہ کی ممنوعہ فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیا ہے۔ اس کے برعکس یمنی افواج نے اعلان کیا کہ ان کی کارروائیوں کا ہدف سعودی عرب کے فوجی اور تیل کے مراکز تھے۔
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