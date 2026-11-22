اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا، جو ایرانی فوج کے ترجمان ہیں، نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا:
یہاں آبنائے ہرمز ہے، جو ایران کی طاقت و اقتدار کا جغرافیہ ہے، اور ایرانی قوم کے فرزند اس پر کنٹرول اور حاکمیت نافذ کیے ہوئے ہیں؛ نہ کہ بدعنوان اور مجرم غیر ملکی عناصر۔
ایرانی فوج کے ترجمان نے آج جنوبی ساحلی علاقوں میں تعینات جنگی یونٹوں کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے بالخصوص بندر عباس، کوہستک، ساحلی پٹی، سیریک اور جاسک کے علاقوں میں فوجی دستوں کی صورتِ حال کا جائزہ لیا۔
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ایران آج ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے اور اگر کوئی نئی جارحیت کی گئی تو اسے ایران کے فیصلہ کن، فوری اور مؤثر جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کا دفاع کسی مخصوص جغرافیائی علاقے تک محدود نہیں ہے۔
اکرمینیا نے مزید کہا کہ ایرانی بحریہ کے اہلکار چوبیس گھنٹے خطے کی نگرانی کرتے ہیں اور اس علاقے پر تزویراتی کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے سے لے کر شمالی بحرِ ہند تک کا علاقہ ایرانی فوج کی بحریہ کے تزویراتی کنٹرول میں ہے۔
ایرانی فوج کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ایرانی قوم کے فرزند آبنائے ہرمز میں ایرانی قوم کے جائز حقوق کا پوری قوت سے دفاع کر رہے ہیں اور دشمن کی حتمی شکست تک ثابت قدم رہیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے پاس ایران کی منطقی اور جائز شرائط تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ شرارتوں اور جارحیت کے ذریعے آبنائے ہرمز پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتا۔
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