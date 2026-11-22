https://ur.abna24.com/xm6CF22 نومبر 2026 - 13:46 News ID 1893440 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو | یمن کی مظلومیت کے حق میں ترکی یمنی اور اردو میں بہترین ترانہ 22 نومبر 2026 - 13:46 News ID: 1893440 دانلوڈ 16 MB لیبلز یمن کی مقاومت ویڈیو ترکیہ یمنی مقاومت متعلقہ خبریں۔ یمن کی وارننگ: سعودی عرب کی تمام بندرگاہیں ہمارے جائز اہداف ہیں یمنی فوج کا انتباہ: مکہ مکرمہ کو آلِ سعود سے خطرہ لاحق ہے یمنی مزاحمت کی سعودی عرب کو وارننگ؛ بندر جدہ بھی بندر ایلات جیسے انجام سے دوچار ہو سکتا ہے یمن کے مغربی علاقے میں انصاراللہ نے اسلحے اور گولہ بارود کی بڑی کھیپ قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا یمن کا سعودی عرب پر حملہ الشقیق پاور پلانٹ اور جیزان بندرگاہ کو نشانہ بنایا نبیہ بری: اسرائیلی قبضے کے خاتمے تک لبنان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی
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