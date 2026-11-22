اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ کے موجودہ صدر کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد اسلاموفوبیا کے حوالے سے امریکی کانگریس کی مسلمان رکن الہان عمر کے بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اس مسلمان سیاست دان کو نشانہ بنایا اور انہیں یہود مخالف اور باعثِ شرم قرار دیا۔ ان کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے جب عمر نے اپنی تقریر میں 11 ستمبر کے واقعات کے بعد امریکی مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور ان کی شہری آزادیوں کو محدود کیے جانے پر تنقید کی تھی۔
الہان عمر نے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (CAIR) کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: ’’ہم ایک طویل عرصے سے دوسرے درجے کا شہری ہونے کے احساس اور اس سے پیدا ہونے والی تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور سچ کہوں تو اب میں اس صورتِ حال سے تھک چکی ہوں۔‘‘
انہوں نے 11 ستمبر کے حملوں کے بعد اس کونسل کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا تھا کہ یہ ادارہ ایسے حالات کے ردعمل میں قائم کیا گیا تھا، جب چند افراد کے اقدامات کو تمام مسلمانوں کی شہری آزادیوں کو محدود کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔
ٹرمپ جونیئر نے انسٹاگرام پر ایک پیغام میں عمر پر یہود مخالف ہونے کا الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا کہ ایسے شخص کی کانگریس میں موجودگی اور امریکی عوام کے لیے فیصلے کرنے کے عمل میں اس کی شرکت باعثِ شرم ہے۔
اسی دوران دائیں بازو کے اخبار نیویارک پوسٹ نے اپنے صفحۂ اول پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں ٹاورز کی تصویر شائع کرتے ہوئے عمر کے بیانات کے ردعمل میں لکھا: ’’یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا؛ دہشت گردانہ حملوں میں 2,977 افراد ہلاک ہوئے تھے۔‘‘ اسی طرح ’’فاکس اینڈ فرینڈز‘‘ پروگرام کے میزبان برائن کلمیڈ نے بھی اسی نوعیت کے بیانات دینے اور عمر کی امریکہ سے وفاداری پر سوال اٹھانے کے بعد معذرت کر لی۔
دوسری جانب مشی گن سے تعلق رکھنے والی کانگریس کی مسلمان رکن رشیدہ طلیب نے عمر کا دفاع کرتے ہوئے نیویارک پوسٹ کے طرزِ عمل کو کھلی نسل پرستی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر کے بیانات پر تنقید کرنے والوں نے انہیں ان کے اصل سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کیا ہے، کیونکہ وہ سچ بیان کیے جانے اور طاقت کو چیلنج کیے جانے سے خوف زدہ ہیں۔
مشی گن کی ڈیموکریٹک رکنِ کانگریس الہان عمر، جو امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والی پہلی دو مسلمان خواتین میں سے ایک ہیں، اس واقعے سے پہلے کے ہفتوں میں بھی شدید تنقید، حملوں اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کی زد میں رہی تھیں۔ یہ دباؤ اسرائیل کے خلاف ان کے تنقیدی بیانات کے بعد بھی جاری رہا۔
رپورٹ کے مطابق، نیویارک میں ایک شخص کو عمر پر حملے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دینے کے الزام میں قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ وہ ہوٹل بھی بم سے اڑانے کی دھمکی کا نشانہ بنا تھا جہاں عمر کی تقریر متوقع تھی۔ دھمکی دینے والے شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ عمر معاشرے کے لیے خطرہ ہیں اور اگر یہ پروگرام منعقد ہوا تو وہ عمارت کو دھماکے سے اڑا دے گا۔
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