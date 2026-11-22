خبر رساں ایجنسی اہل بیت (ع) ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ کی ریاست مشی گن کے نومنتخب سینیٹر عبدالرحمن السید، جو عبدالسید کے نام سے معروف ہیں، قرآنِ کریم کا ایک نسخہ سامنے رکھ کر اپنا قانونی حلف اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ وہی نسخہ ہو جسے امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن نے 1765ء میں خریدا تھا۔
نیوزویک میگزین کے مطابق، اس اقدام کے ساتھ السید امریکہ کی تاریخ میں سینیٹ کے رکن بننے والے پہلے مسلمان ہوں گے۔
السید نے امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں اپنے ریپبلکن حریف مائیک راجرز کو شکست دی تھی۔ انہوں نے امریکی نیشنل پبلک ریڈیو (این پی آر) سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غالباً وہ آئندہ سال حلف برداری کی تقریب میں جیفرسن کے قرآنِ کریم کے نسخے سے حلف اٹھائیں گے۔ تاہم، انہوں نے ابھی تک اس نسخے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جسے وہ اس تقریب کے لیے منتخب کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا: غالب امکان یہی ہے کہ میں قرآنِ کریم کے ایک نسخے پر حلف اٹھاؤں گا، لیکن ابھی ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ کون سا نسخہ ہو گا۔ میرا مطلب ہے کہ جیفرسن کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا اور جب 2007ء میں کیتھ ایلیسن نے امریکی کانگریس کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے اسی نسخے کو استعمال کیا تھا۔
السید نے یونیورسٹی آف مشی گن میں قرآنِ کریم کے ایک قدیم نسخے کی موجودگی کا بھی ذکر کیا، جو ان کی حلف برداری کی تقریب کے لیے ایک اور ممکنہ انتخاب ہو سکتا ہے۔
انہوں نے اس حوالے سے کہا: یہ نسخہ بہت قدیم ہے اور شاید میں اسی کا انتخاب کروں۔ اس لیے ابھی مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اپنا حلف قرآنِ کریم پر ہی اٹھاؤں گا۔
جیفرسن نے قرآنِ کریم کا اپنا نسخہ 1765ء میں دورانِ تعلیمِ قانون خریدا تھا۔ بعد ازاں یہ نسخہ کیتھ ایلیسن کی حلف برداری کی تقریب میں استعمال کیا گیا، جو امریکی ایوانِ نمائندگان کے لیے منتخب ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔
یونیورسٹی آف مشی گن میں اسلامی مطالعات کے پروگرام کے سربراہ محمد حسن خلیل نے نیوزویک میگزین سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عبدالسید کا قرآنِ کریم پر حلف اٹھانا مذہبی آزادی اور آزادیٔ عقیدہ کی توثیق ہے، جس کی ضمانت امریکی آئین دیتا ہے۔
خلیل کا خیال ہے کہ امریکی سیاسی زندگی میں شرکت کی راہ میں مذہبی شناخت کی رکاوٹ، ماضی کے مقابلے میں اب کم اہم اور کم مؤثر رہ گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ السید کی حمایت کرنے والے ووٹروں نے ان کی مذہبی شناخت کے مقابلے میں ان کے سیاسی پروگرام کو زیادہ اہمیت دی۔ بالخصوص سیاست میں دولت کے اثر و رسوخ کو کم کرنے، امریکی شہریوں کے معاشی حالات بہتر بنانے اور میڈیکیئر پروگرام کے ذریعے تمام شہریوں کو طبی سہولیات تک رسائی فراہم کرنے کے ان کے وعدوں پر توجہ دی۔
دوسری جانب، سیاسیات کے پروفیسر یوسف شہود نے کہا کہ السید کا انتخاب مختلف پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ ایسی کامیابی ہے جس پر توجہ دینے اور اس کا خیرمقدم کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ان رکاوٹوں کو بھی نمایاں کرتا ہے جن کا سامنا امریکی مسلمان اب بھی اعلیٰ سیاسی عہدوں تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا: ’’ایسے ماحول میں جہاں اسلام مخالف بیانیے اور پالیسیاں غالب ہیں، ایک امریکی مسلمان ان تمام حالات کے باوجود ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں میں سے ایک تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن 2027ء میں اس تاریخی ریکارڈ کا قائم ہونا اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کے لیے یہ راستہ کتنے طویل عرصے تک بند رہا ہے۔
شہود نے زور دیا کہ جن رکاوٹوں کو عبور کرنے میں السید کامیاب ہوئے ہیں، وہ اب بھی مختلف شعبوں میں امریکی مسلمانوں کے سامنے موجود ہیں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہییں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سیاست میں مذہب اب ماضی کی طرح بڑی رکاوٹ نہیں رہا۔ ان کے بقول، کئی برسوں تک اس ملک میں اعلیٰ سیاسی عہدوں کے لیے انتخاب لڑنے والے مسلمانوں کی تعداد محدود رہی، جبکہ امریکی مسلم امیدواروں کو اپنی برادریوں سے باہر کے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
ہارورڈ یونیورسٹی میں تقابلی مذاہب اور ہندوستانی مطالعات کی پروفیسر ڈیانا ایکے نے بھی نیوزویک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا رجحان فروغ پا رہا ہے جس کے تحت منتخب عہدے داروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلف برداری کی تقریب کے لیے اپنی پسند کے ایسے مقدس متون منتخب کریں جو ان کے نزدیک قدر و اہمیت رکھتے ہیں۔
نیوزویک کے مطابق، امریکی کانگریس میں مذہبی تنوع بڑھنے کے ساتھ ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ کے ارکان کی بڑھتی ہوئی تعداد مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل کے بجائے دیگر مذہبی متون پر حلف اٹھانے کو ترجیح دے رہی ہے۔
اس میگزین نے مزید وضاحت کی کہ ایسا کوئی قانونی تقاضا موجود نہیں جو منتخب عہدے داروں کو کسی مذہبی کتاب پر حلف اٹھانے کا پابند بناتا ہو، اگرچہ تاریخ کے بیشتر ادوار میں ان میں سے زیادہ تر نے اس تقریب کے لیے بائبل ہی کا انتخاب کیا ہے۔
توقع ہے کہ عبدالسید کا قرآنِ کریم کے ایک نسخے پر حلف اٹھانا امریکی سینیٹ کی سطح پر ایک تاریخی واقعہ ہو گا۔ تاہم، اس سے پہلے بھی امریکی ایوانِ نمائندگان کے متعدد ارکان ایسی تقریبات میں قرآنِ کریم استعمال کر چکے ہیں۔
ان میں امریکی کانگریس کی دو مسلمان خواتین ارکان، ریاست مینیسوٹا سے الہان عمر اور ریاست مشی گن سے رشیدہ طلیب شامل ہیں، جنہوں نے قرآنِ کریم پر حلف اٹھایا تھا۔
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