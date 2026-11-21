بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرواسپیس فورس کے کمانڈر، بریگیڈیئر جنرل پاسدار سید مجید موسوی نے، مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کے فرامین کی تعمیل کے لئے سپاہ پاسداران کی ایرواسپیس فورس کے میزائل سٹی کے دورے کے موقع پر، اس فورس کی استعداد اور تیاری پر زور دیتے ہوئے کہا: ایرواسپیس فورس اپنے تمام مشنز کے میدانوں میں فرامین کی تعمیل کے لئے تیار ہے۔
انھوں نے گذشتہ دو جنگوں کے درمیانی عرصے میں اس فورس کی صلاحیتوں میں اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا: ہماری جنگی تنظیم میں خوفناک اور تباہ کن نوعیت کی حیران کن اور مؤثر مصنوعات تیار کی جا چکی ہیں اور تیار کی جا رہی ہیں۔
سپاہ پاسداران ایرواسپیس کے کمانڈر نے کہا: میدانِ جنگ ـ ہمارے مجاہدین کی جانفشانی اور ایثارگری اور مجاہدت کے بدولت ـ ایرانی افواج کے کنٹرول میں ہے۔
انھوں نے مزید کہا: ہمیں یقین ہے کہ میدانِ جنگ کے فارمولے ہم طے کرتے ہیں اور طاقت کے استعمال اور خطرات کے مقابلے میں کوئی توقف نہیں ہوگا۔
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