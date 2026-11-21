اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ہفتہ کو سرمایہ مارکیٹ کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کے بانی، انقلاب کے شہید رہنما، فوجی کمانڈروں، سائنس دانوں، عزیز عوام اور حالیہ جنگ میں شہید ہونے والے مظلوم طلبہ کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے حالیہ جنگ میں دشمن کے عزائم ناکام بنانے میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا: ’’ہم ایک غیر مساوی اور غیر منصفانہ جنگ میں ہیں۔ کچھ غنڈہ صفت، ظالم اور زور آور عناصر ہمارے ملک کو گرانا چاہتے تھے، لیکن عوام نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ ہماری سکیورٹی اور فوجی فورسز نے بھرپور جواب دیا، جبکہ آپ سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور تاجروں نے معیشت کو اس طرح سنبھالا کہ دشمن مایوس ہو گیا۔
صدر پزشکیان نے حالیہ جنگ مسلط کرنے، دباؤ بڑھانے اور پابندیوں میں شدت لانے کے پیچھے دشمنوں کے مقاصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن توقع کر رہا تھا کہ ملک میں قحط کی صورتِ حال پیدا ہو جائے گی اور بازار میں اشیائے ضروریہ کی قلت ہو گی۔ ان کے بقول، اصولی طور پر ان تمام حالات کے نتیجے میں ملک کو قحط اور بازار میں مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور پیداوار کا پہیہ بدستور چل رہا ہے۔
پزشکیان نے ملک کے اس حساس اور تاریخی دور میں اقتصادی شعبے سے وابستہ افراد کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسی خاموش جنگ میں ہیں جو اس جنگ سے کہیں زیادہ سخت ہے جس میں میزائل داغے جاتے ہیں اور تباہی ہوتی ہے۔ یہ اقتصادی جنگ ہے، جس کا سامنا آپ اقتصادی شعبے میں کام کرنے والے محنتی افراد کو ہے، اور یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے۔
صدر نے پیداوار کا تسلسل برقرار رکھنے اور بازار کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقتصادی شعبے کے کارکنوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ’’کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جی ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی کوششوں، محنت اور جدوجہد سے ممکن ہوا ہے۔
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