خبر رساں ادارے اہلِ بیتؑ نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، آلِ خلیفہ حکومت کی عدالتوں نے مذہب اور عقائد سے متعلق مذہبی شعائر کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں حسینی خطیب حبیب الدرازی کو ایک سال قید کی سزا سنائی ہے۔
حبیب الدرازی کو اکتوبر 2026 کے اواخر میں زیارتِ عاشورا پڑھنے کی آڈیو ریکارڈنگ نشر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
بحرین کی وزارتِ داخلہ نے اس اقدام کو ایسی علامتوں کی توہین قرار دیا تھا جنہیں ایک مذہبی گروہ کے پیروکار قابلِ احترام یا مقدس سمجھتے ہیں۔ وزارت نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس عمل سے فرقہ وارانہ فتنے کو ہوا مل سکتی ہے اور سماجی امن و سکون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
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