اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، انقلاب کے شہید رہنما کی یاد میں کتاب خوانی کی مہم «از قهرمان بخوان» کے عنوان سے ایک تقریب اور کتاب خوانی کی مہم «خط امین 3» کے پوسٹر کی رونمائی جمعہ کی شام رواق کشور دوست میں منعقد ہوئی۔
اس تقریب کے مقررین میں سے ایک حجۃ الاسلام والمسلمین حسین طائب، سربراہ تنظیمِ بسیجِ مستضعفین، نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا مشکل ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ ہماری وضاحت سے ان کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ وہ ایک عظیم رہنما تھے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا کے رہنماؤں کے درمیان فکری سطح اور علمی موضوعات کے حوالے سے مقابلہ ہوتا تھا، لیکن آج صورتِ حال ایسی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے رہنما، جو عالمِ اسلام کے رہنما تھے، کی علمی، ثقافتی اور فنونِ لطیفہ سے متعلق خصوصیات دنیا میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتیں۔ اسی لیے ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا مشکل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس پروگرام کے پوسٹر اور عنوان میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے؛ ایک عظیم شخصیت اور دوسری دنیا کا سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والا رہنما۔ انقلاب سے پہلے کی جدوجہد اور طاغوت کے خلاف ان کی مبارزت میں ان کی بہادری نمایاں تھی۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے استحکام کے مرحلے میں بھی ان کی بہادری سامنے آئی، جب مشرق اور مغرب کی دو عالمی طاقتوں نے شرارتوں اور بدامنی پھیلانے کی کوششوں کے باوجود اس نظام کے قیام کو روکنے کی کوشش کی۔ ان دونوں طاقتوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلامی جمہوریہ قائم نہ ہو، تاکہ ان کی دو قطبی دنیا تین قطبی نہ بن جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سیاسی اسلام کو کمزور کر دیا ہے، لیکن اس انقلاب نے سیاسی اسلام کا چہرہ نمایاں کرکے دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔
بسیج کے سربراہ نے مزید کہا کہ شہید رہنما کی بہادری کا ایک مستقل باب ایران اور بعثی حکومت کے درمیان آٹھ سالہ جنگ ہے۔ ان کی بہادری کے دیگر ابواب خطے میں مزاحمت کی حمایت، 33 روزہ، 22 روزہ، 11 روزہ اور 53 روزہ جنگوں اور طوفان الاقصیٰ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بعد ازاں 12 روزہ جنگ اور دسمبر 2026 میں امریکی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے مرحلے میں بھی ان کی بہادری سامنے آئی۔ اس ہیرو نے اپنی آخری تقریر میں اپنی شہادت اور ایرانی قوم کے بیدار ہو کر میدان میں آنے کی پیش گوئی بھی کی تھی، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی واقعہ پیش آیا تو ایرانی قوم بیدار ہو کر اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
طائب نے کہا کہ ایک بہادر رہنما کی قوم بھی بہادر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بہادر قوم کی تربیت کی تھی۔ جب ایسی قوم کا رہنما شہید ہو جاتا ہے تو وہ میدان میں آتی ہے اور قیادت کا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس قوم کی تربیت کس نے کی تھی؟ دنیا کے سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والے رہنما کے عنوان کے بارے میں وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ مطالعے اور اس کی اہمیت ان کے طرزِ عمل اور سیرت میں نہایت نمایاں تھی۔ ان کی شہادت عوام کے سڑکوں پر نکلنے اور دنیا کے تسلط پسند استعمارگروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے بیداری کا مقدمہ ثابت ہوئی، اور اس کے نتائج و ثمرات ہم جلد دیکھیں گے۔
آپ کا تبصرہ