اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے کمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ ایندھن کی قیمتوں کا انحصار معاملات کے حل اور ایران کے ساتھ امریکہ کے معاہدے پر ہے۔
ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ حقیقی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، نہ کہ کوئی جعلی معاہدہ۔
امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا کہ ایران معاہدے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ تہران امریکی شرائط قبول نہیں کر رہا اور واشنگٹن کے دباؤ اور مطالبات کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔
ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو بھی سخت پابندیوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ان کمپنیوں کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی جو اپنے ڈیٹا سینٹرز امریکہ سے باہر قائم کرنے کی کوشش کریں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نیٹو کی سلامتی کی ضمانت، سائبر سکیورٹی کو مضبوط بنانے اور زیرِ سمندر مواصلاتی کیبلز کے تحفظ کا خواہاں ہے۔
ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے سفارتی ذرائع سے جنگ ختم کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔
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