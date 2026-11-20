اہلِ بیت(ع) کی بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ان افواج نے سعودی عرب کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے، شہر ریاض کے مالیاتی مرکز، خمیس مشیط کے فوجی اڈے اور سعودی عرب کے مشرقی علاقے کے شہر جبیل میں واقع پیٹروکیمیکل کمپنی ’’الصدف‘‘ کو نشانہ بنایا ہے۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا کہ یہ چاروں آپریشن سعودی عرب کی جانب سے یمن پر وحشیانہ جارحیت اور یمنی عوام، ان کی املاک اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف بلاامتیاز قتلِ عام کے جواب میں کیے گئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان حملوں کا تازہ ترین واقعہ رأس العارہ کے ساحلی علاقے میں ایک کشتی پر سوار یمنی شہریوں کو نشانہ بنانا تھا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ ان متاثرین کی اکثریت خواتین اور بچوں پر مشتمل تھی۔
بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ کیے گئے حملے درست اور براہِ راست تھے اور ان میں مقررہ اہداف کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ مراکز اس وقت تک یمن کی مسلح افواج کے اہداف کی فہرست میں شامل رہیں گے جب تک ’’سعودی دشمن یمن میں شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔‘‘
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا: ’’ہم اپنے ملک اور عوام کا دفاع جاری رکھیں گے اور سعودی مجرم دشمن کو ایسے سبق سکھائیں گے جنہیں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا، تاکہ اسے اس کے منصفانہ انجام تک پہنچایا جائے اور ہمارے عوام کے خلاف جرائم کی قیمت چکانا پڑے۔‘‘
بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے ایک بار پھر تمام سرمایہ کاری کمپنیوں، سرمایہ کاروں اور سرمایہ رکھنے والے افراد سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر سعودی عرب چھوڑ دیں اور محفوظ ممالک کا رخ کریں۔
انہوں نے تاکید کی کہ سعودی عرب محفوظ نہیں ہے اور صرف مقدس مقامات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اس صورتِ حال سے مستثنیٰ ہیں۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے آخر میں کہا کہ ہم سعودی عرب کی سرزمین کی گہرائی میں اپنے خصوصی فوجی آپریشن جاری رکھیں گے اور ’’محاصرے کے جواب میں محاصرہ اور کشیدگی کے جواب میں کشیدگی‘‘ کا اصول نافذ کریں گے۔ اسی طرح سعودی دشمن سے وابستہ فورسز کے اجتماعات اور اس کے افسران کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، تاکہ جارحیت رکوائی جا سکے اور ہمارے عزیز ملک کا محاصرہ ختم ہو۔
یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ روز، جمعرات کو، ریاض شہر کی بلند ترین فلک بوس عمارت کو نشانہ بنایا تھا، جس میں سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کا صدر دفتر واقع ہے۔
سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ملک کے محکمہ شہری دفاع کے حوالے سے رپورٹ دی کہ ریاض کے مالیاتی مرکز کے ایک ٹاور کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس ٹاور کی کئی منزلوں اور اس کے آس پاس کی عمارتوں کو مالی نقصان پہنچا۔
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