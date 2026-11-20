اہلِ بیت(ع) کی بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ابنا کے مطابق، پیرس کے مشرق میں واقع شہر بانیولے کی سٹی کونسل کا اجلاس فرانس میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی اور اسلام دشمنی کے حوالے سے ایک متنازع صورتِ حال کا منظر بن گیا۔ اجلاس کے دوران اس شہر کی مسلمان نائب میئر بیان توازنی کو حجاب پہننے کی وجہ سے حاضرین کے سامنے توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ توہین اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کے قانونی طور پر منتخب ہونے کے باوجود سٹی کونسل کی رکنیت کے حق ہی پر سوال اٹھایا گیا۔
توازنی نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رواں ماہ 10 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بیان کیں۔ ان کے مطابق، تماشائیوں کی نشستوں پر موجود ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور حجاب پہننے کی وجہ سے کونسل میں ان کی موجودگی پر اعتراض کرتے ہوئے ان سے توہین آمیز گفتگو کی۔
انہوں نے کہا کہ اس لمحے انہیں شدید ناانصافی کا احساس ہوا۔ توازنی نے تصدیق کی کہ انہوں نے توہین کرنے والے شخص کے خلاف شکایت درج کرائی ہے، جبکہ بلدیہ نے بھی اسی نوعیت کی شکایت دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی اور اسے جواب دہ ٹھہرانے کا عمل تاحال جاری ہے۔
توازنی، جو گزشتہ مارچ میں منتخب ہوئی تھیں اور سماجی امور اور معذور افراد سے متعلق معاملات کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، کا خیال ہے کہ ان کی توہین محض ان کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ یہ ان ووٹروں کو بھی نشانہ بناتی ہے جنہوں نے انہیں اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔
انہوں نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا: ’’لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تاکہ میں ان کی نمائندگی کروں۔ لہٰذا میری توہین دراصل ان تمام لوگوں کی توہین ہے جن کی نمائندگی کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے شہر میں نسلی اور مذہبی تنوع کی نمائندگی کرتی ہیں اور ان کی توہین کا مطلب شہر کے ان باشندوں کی توہین ہے جنہوں نے ان پر اعتماد کیا ہے۔
بانیولے کی نائب میئر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فرانس کے قوانین انہیں اپنے منتخب عہدے کے فرائض انجام دیتے وقت حجاب اتارنے کا پابند نہیں کرتے۔ ان کے مطابق، مذہبی غیر جانب داری کا اصول سرکاری ملازمین اور عملے پر لاگو ہوتا ہے، نہ کہ ان عہدیداروں پر جو مقامی انتخابات کے ذریعے منتخب ہو کر ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔
توازنی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو فرانس کے موجودہ سیاسی اور سماجی ماحول سے الگ نہیں سمجھتیں۔ ان کے خیال میں اس ماحول میں نسل پرستانہ اور مسلم مخالف بیانیے میں اضافہ ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا: ’’آج نسل پرستانہ بیانیہ کھلے عام اور کسی شرمندگی کے بغیر بیان کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ پیش آیا ہے، وہ فرانسیسی معاشرے میں نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔‘‘
اسی سلسلے میں توازنی نے گزشتہ 23 اکتوبر کو پیرس کے مغرب میں واقع شہر ترَپ میں ہونے والے ایک حملے کا حوالہ دیا۔ اطلاعات کے مطابق، اس واقعے میں ایک افریقی شخص ہلاک اور متعدد دیگر افراد، جن میں 12 سالہ بچی بھی شامل تھی، ایک انتہا پسند دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مسلح شخص کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا تھا۔
توازنی کی توہین کا واقعہ ایسے اجلاس میں پیش آیا جو بانیولے کی سٹی کونسل کے اکثریتی اتحاد کے اندر کشیدگی اور اختلافات کے ساتھ جاری تھا۔ یہ اتحاد گرین پارٹی اور بائیں بازو کی جماعت ’’فرانس اِن سومیِزبل‘‘ پر مشتمل ہے۔ اس اتحاد میں شامل دوسری جماعت کے دو دھڑوں کے درمیان اختلافات کے نتیجے میں نسل پرستی اور دھمکانے کے الزامات کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب فرانس میں حجاب کے معاملے پر بحث اور تنازع ایک بار پھر شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ موضوع اس وقت دوبارہ زیرِ بحث آیا جب انتہا پسند دائیں بازو کی جماعت ’’نیشنل ریلی‘‘ نے عوامی مقامات پر حجاب پہننے پر پابندی کی اپنی تجویز دوبارہ پیش کی۔ یہ بحث ایسے حالات میں جاری ہے جب فرانس کی سیاسی جماعتیں اور دھڑے 2027 کے صدارتی انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔
اس تنازع نے ایک بار پھر فرانسیسی سیکولرازم کی حدود اور دائرۂ کار، نیز سرکاری اداروں کی غیر جانب داری اور منتخب شہری نمائندوں کے اپنے مذہبی عقائد کے اظہار کے حق کے درمیان فرق سے متعلق سوالات اٹھا دیے ہیں۔
توازنی کو درپیش توہین آمیز رویے کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سیاسی کردار سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتیں۔ انہوں نے مسلمان باحجاب خواتین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے خلاف بیانیوں کے دباؤ میں آ کر عوامی زندگی میں اپنی شرکت سے دست بردار نہ ہوں۔
ان خواتین کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا: ہتھیار نہ ڈالیں اور پیچھے نہ ہٹیں۔ آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس بڑھتے ہوئے نسل پرستانہ اور اسلاموفوبیا پر مبنی بیانیے کے مقابلے میں متحد اور یکجا ہو کر کھڑے ہوں۔
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