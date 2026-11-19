اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی صدر ولادیمیر پوتین نے جمعرات 19 نومبر 2026ء کو ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن (اپیک) کے 33ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خطے کے ممالک کے ساتھ ماسکو کے اقتصادی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے ایشیا اور بحرالکاہل کے خطے کی اقتصادی سرگرمیوں میں روس کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ’’اپیک کے رکن ممالک کی معیشتوں کے ساتھ تعمیری تعاون روس کی ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے۔ روس اس خطے کا ناقابلِ جدا حصہ ہے اور اس کی اقتصادی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔‘‘
روسی صدر نے خطے کی ضروریات پوری کرنے میں اپنے ملک کے کردار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ روس توانائی کی برآمدات کے علاوہ بڑی مقدار میں اناج اور معدنی کھاد فراہم کرکے ایشیا اور بحرالکاہل کے خطے کی غذائی اور توانائی کی سلامتی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
انہوں نے خطے کے ممالک پر زور دیا کہ وہ روس کی نقل و حمل کی سہولتوں اور رسد کے بنیادی ڈھانچے سے مزید فائدہ اٹھائیں۔ پوتین نے اپیک کے رکن ممالک کے ساتھ مختلف اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
پوتین نے اپنی تقریر کے ایک اور حصے میں جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص جوہری توانائی کے شعبے میں روس کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو خطے کے ممالک کے ساتھ سائنسی اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
روسی صدر نے عالمی معیشت کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز اور خطرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اپیک کو خطے کے ممالک کے درمیان اتحاد مضبوط بنانے اور تعاون کے لیے ایک تعمیری لائحۂ عمل مرتب کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔
انہوں نے شینژن اجلاس کے اختتامی اعلامیے کے مسودے کی ماسکو کی جانب سے حمایت کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ دستاویز رکن ممالک کے درمیان اقتصادی اور علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی راہ ہموار کرے گی۔
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