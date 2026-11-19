اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریک اسلامی نائیجیریا کے رہنما شیخ ابراہیم زکزاکی نے ایک تعزیتی پیغام میں عالم ربانی اور عظیم مرجعِ تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس عظیم سانحے کو اسلامی معاشرے میں دینی علما کے ناقابلِ تلافی نقصان کی یاد دہانی قرار دیا۔
شیخ ابراہیم زکزاکی کے دفتر کے صفحے پر جاری ہونے والے اس پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
’’جب کوئی عالم وفات پا جاتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے جسے قیامت تک کوئی چیز پُر نہیں کر سکتی۔‘‘
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے:
’’اللہ تعالیٰ جب کسی عالم کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے پُر نہیں کیا جا سکتا۔‘‘
اس عالم ربانی اور ممتاز دینی شخصیت کا انتقال اسلام اور حوزہ ہائے علمیہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔
آخر میں تحریک اسلامی نائیجیریا کے رہنما نے تمام اہل ایمان سے درخواست کی ہے کہ مرحوم کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے سورۂ فاتحہ کی تلاوت کریں۔
17 نومبر 2026ء (28 آبان 1405ھ)
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