اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، 103 انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے اداروں نے یورپی پارلیمنٹ کی صدر روبرٹا میٹسولا کے نام ایک خط میں پارلیمانی بحث کے دوران بعض ارکان کی جانب سے اسلام مخالف زبان استعمال کرنے پر احتجاج کیا ہے اور امتیازی بیانات کے خلاف باضابطہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اسلامی حجاب، حلال کھانے اور مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہوں پر پابندی جیسے مطالبات یورپ میں لاکھوں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔
اس خط پر ایمنسٹی انٹرنیشنل، اسٹیٹ واچ اور یورپی نیٹ ورک اگینسٹ ریسزم سمیت 103 تنظیموں کے اتحاد نے دستخط کیے ہیں۔ یہ خط 7 اکتوبر کو یورپی پارلیمنٹ میں ’’یورپی یونین میں اسلام پسندوں اور اخوان المسلمون کے نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت‘‘ کے عنوان سے پیش کی گئی قرارداد پر ہونے والی بحث کے بعد ارسال کیا گیا۔ مذکورہ قرارداد 8 اکتوبر کو 381 ووٹوں کی حمایت، 167 مخالفت اور 15 ارکان کی غیر حاضری کے ساتھ منظور ہوئی۔
خط پر دستخط کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس بحث کے دوران یورپی پارلیمنٹ کے بعض ارکان نے نسل پرستانہ اور اسلام مخالف زبان استعمال کی اور مسلمانوں کو یورپ کی جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ خط کے مطابق، اس اجلاس میں مسلمانوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ ’’ہمارے جمہوری نظام میں زہر کی طرح خاموشی سے سرایت کر رہے ہیں۔‘‘ بعض ارکان نے مسلمانوں کی نماز گاہیں بند کرنے، اسلامی حجاب اور حلال کھانے پر پابندی لگانے اور ایسے مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بھی کیا جو قرآن کو اپنے ملک کے آئین پر ترجیح دیتے ہیں۔
دستخط کنندہ تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے نفرت انگیزی، مسلمانوں کو بدنام کرنے اور لاکھوں افراد کو ان کے مذہب یا آبائی پس منظر کی بنیاد پر مجرم قرار دینے کا رجحان بڑھے گا۔
اسلامی اداروں اور مسلمان نوجوانوں پر پابندیاں
اس تنازع کا بنیادی سبب وہ قرارداد ہے جس میں یورپی یونین کی سطح پر ایسی حکمت عملی مرتب کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کا مقصد، قرارداد کے حامیوں کے بقول، یورپی اداروں میں اخوان المسلمون اور سیاسی اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔
اس قرارداد میں اخوان المسلمون کو ایک بین الاقوامی نیٹ ورک قرار دیا گیا ہے جو مبینہ طور پر مذہبی، فلاحی، تعلیمی اور شہری تنظیموں کے ذریعے سرگرم ہے۔ قرارداد میں ان اداروں کی نگرانی بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جن کے اس تحریک سے روابط کا شبہ ہو، مالی وسائل پر مزید سخت کنٹرول قائم کرنے اور بعض گروہوں کی یورپی اداروں تک رسائی محدود کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔
اس قرارداد میں جن اداروں کو ہدف بنایا گیا ہے، ان میں ’’یورپین فورم آف مسلم یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز‘‘ (FEMYSO) بھی شامل ہے، جو پورے یورپ میں مسلمان نوجوانوں اور طلبہ کی تنظیموں کی نمائندگی کرتا ہے۔
پارلیمانی بحث کے دوران ایک رکن نے اس تنظیم کو یورپی اداروں میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے ’’ٹروجن ہارس‘‘ قرار دیا، تاہم یورپین فورم آف مسلم یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے اس الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے۔
قرارداد میں ’’یورپی مسلم کونسل‘‘ سے وابستہ تنظیموں، جن میں یورپین فورم آف مسلم یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز بھی شامل ہے، کو یورپی یونین کے اداروں تک رسائی سے محروم کرنے، یونین کی شفافیت کی فہرست سے ان کے نام خارج کرنے اور سرکاری تقریبات میں شرکت سے روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔
مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کو معمول بنانے کے خدشات
خط پر دستخط کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے شہری اور جمہوری اداروں کی سرگرمیوں کو مشکوک سمجھا جانے لگے گا، حالانکہ سیاست دانوں سے رابطہ رکھنا، عوامی مباحث میں حصہ لینا اور اقلیتوں کے حقوق کا دفاع کرنا آزاد معاشروں میں معمول کی اور قابلِ قبول سرگرمیاں ہیں۔
ان تنظیموں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اسلام مخالف تعصب کو دستاویزی شکل دینے اور اس کے خلاف اقدامات کرنے کی مسلمان تنظیموں کی کوششوں کو بھی بعض اوقات مشکوک سیاسی سرگرمی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق، یہ رجحان مسلمانوں کی جمہوری اداروں میں شرکت کو کمزور کر سکتا ہے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے یورپی یونین کی ایجنسی برائے بنیادی حقوق کی 2024ء کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سروے میں شامل 47 فیصد مسلمانوں نے کہا کہ انہیں سروے سے قبل کے پانچ برسوں کے دوران نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا۔
خط پر دستخط کرنے والی تنظیموں نے روبرٹا میٹسولا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پارلیمانی بحث کے دوران سامنے آنے والے امتیازی بیانات کی مذمت کریں، ان بیانات کے ذمہ دار ارکان کے خلاف باضابطہ کارروائی کریں اور FEMYSO، یورپ میں اسلام مخالف تعصب کے خلاف اتحاد اور یورپی نیٹ ورک اگینسٹ ریسزم کے نمائندوں کی موجودگی میں ایک اجلاس منعقد کریں، تاکہ قرارداد کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔
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