اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصر اور ہالی وڈ کے معروف اداکار عمرو واقد نے عالمی مجمع قادمون کے زیر اہتمام منعقدہ ’’بعثتِ امتِ محمد‘‘ کے نویں بین الاقوامی اجلاس کے نام اپنے ویڈیو پیغام میں امتِ محمدی کی خصوصیات اور اس کے نصب العین پر روشنی ڈالی اور اسلام کے حقیقی اصولوں اور بنیادوں کی طرف واپسی کی ضرورت پر زور دیا۔
عمرو واقد نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دینے پر شیخ رسول باقری کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا۔
انہوں نے اداکاری کے پیشے کے بارے میں معاشرے میں پائے جانے والے بعض غلط تصورات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے پیشے اور کام کی بنیاد پر ان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے امتِ محمدی کے نصب العین پر گفتگو کی دعوت کو ایک قیمتی موقع قرار دیا۔
مصر کے اس اداکار نے مزید کہا کہ امتِ محمدی وہ امت ہے جو تاریخ کے ہر دور میں ظلم، انسانی عقل کی تحقیر اور توہمات کے خلاف ڈٹ کر کھڑی رہی ہے اور کبھی ظلم و ستم کے سامنے خاموش نہیں رہی۔
انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ امتِ محمدی کی ثقافت مزاحمت اور حق کے دفاع کی ثقافت ہے، کہا: ’’اسلامی فکر میں کامیابی کا مطلب صرف زندہ رہنا اور دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونا نہیں، بلکہ حق کی راہ میں شہادت بھی ایک بلند مقام رکھتی ہے۔‘‘
عمرو واقد نے اسلامی تعلیمات، رسول اکرم (ص)، صحابہ کرام کی زندگیوں اور اسلامی تاریخ کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امتِ محمدی میں انسان کی قدر و منزلت کا معیار دولت، عہدہ، اولاد اور دنیاوی زیب و زینت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور بارگاہِ الٰہی میں اس کی حقیقی زندگی ہے۔
مصر کے اس اداکار نے اپنی گفتگو کے ایک اور حصے میں دینی علما اور مفتیوں کی حکمرانوں اور اقتدار سے وابستگی پر تنقید کرتے ہوئے دینی فکر کی آزادی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امتِ محمدی میں ایسے علما اور مفتی نہیں ہونے چاہئیں جو دین کو اقتدار کے مفادات کے لیے استعمال کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوام اور دین کی سمجھ کے درمیان ایسا نظام قائم نہیں ہونا چاہیے جو واسطہ داری اور آمریت پر مبنی ہو۔ ان کے بقول: ’’ہر شخص کو دین کو سمجھنے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور دینی تعلیمات کو سمجھنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔‘‘
عمرو واقد نے اپنے ویڈیو پیغام کے اختتام پر امید ظاہر کی کہ امتِ اسلامی اپنے حقیقی اصولوں اور بنیادوں کی طرف واپس آ کر ایک بار پھر اپنی اصل شناخت حاصل کرے گی اور اپنے شایانِ شان مقام پر واپس پہنچے گی۔
یہ اجلاس عالمی مجمع قادمون کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جبکہ سفیر انٹرنیٹ نیٹ ورک نے اس کی کوریج کی۔
آپ کا تبصرہ