اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، 16 نومبر کو بحرین کے مذہبی، ثقافتی اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ حلقوں نے ’’بحرین کا یومِ نکبت‘‘ قرار دیا۔ ان دنوں بحرین میں مذہبی علما کے خلاف عدالتی کارروائی مبصرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس روز 69 بحرینی شہریوں کو عمر قید اور 15، 15 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں، جن میں درجنوں ممتاز علما بھی شامل ہیں۔
یہ سزائیں اعلیٰ دفاعی کونسل کی براہِ راست ہدایات کے ذریعے جج العجلان تک پہنچائی گئیں۔ اس کونسل کی سربراہی حمد بن عیسیٰ (بادشاہ)، ان کے بیٹے ناصر اور وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ جج نے بھی انتقامی نوعیت کا فیصلہ تین منٹ سے بھی کم وقت میں پڑھ کر سنا دیا۔ اس واقعے نے عدلیہ کی آزادی اور اس مقدمے میں فیصلے کرنے کے طریقۂ کار کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
بحرینی ویب سائٹ ’’مرآۃ البحرین‘‘ نے اپنی ایک رپورٹ میں اس دن کو ’’یومِ نکبت‘‘ قرار دینے اور آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے علما کی قید کو جدوجہد کا اختتام نہیں بلکہ ’’اسلام، آزادی، عزت و وقار اور حقوق کی بازیابی کی راہ میں جہاد کا محرک‘‘ قرار دیا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس مؤقف میں ان سزاؤں کے اخلاقی اور سیاسی نتائج کا ایک خاص زاویۂ نظر موجود ہے۔ جیل کسی عالم کی آزادی چھین سکتی ہے، لیکن عوام کے درمیان اس کا مقام ختم نہیں کر سکتی۔ اسے منظر سے ہٹانے کی کوشش کے نتیجے میں لوگ مزید اس کے گرد جمع ہو سکتے ہیں۔ اس طرح حکومت نے علما کے لیے جس مصیبت اور تباہی کا منصوبہ بنایا تھا، وہ خود اس کے اور اس کے حامیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب قید کی سزائیں علما کی آواز دبانے کے بجائے آزادی اور عزت کی جدوجہد جاری رکھنے کا محرک بن جائیں تو صورت حال بدل جاتی ہے۔
اس بحرینی ویب سائٹ نے سزاؤں کے فوراً بعد جاری ہونے والے پارلیمنٹ کے 9 ارکان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ’’شرمناک ڈرامے کا آغاز‘‘ قرار دیا۔
رپورٹ کے مطابق، ان ارکان نے سلامتی، خودمختاری اور قومی وحدت جیسے تصورات کا حوالہ دے کر ان سزاؤں کی حمایت کی اور وزیر داخلہ اور سکیورٹی اداروں کے حق میں بیان دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں دہشت گردی، سازش اور ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب سے تعلق کے الزامات کی بھی تائید کی، حالانکہ مقدمہ ابھی اپیل کے مراحل سے نہیں گزرا تھا۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ ایک واضح تضاد ہے۔ جو پارلیمانی ارکان عدلیہ کی آزادی کا حوالہ دیتے ہیں، انہوں نے خود عدالتی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی ان فیصلوں کو حتمی قرار دے کر قبول کر لیا۔
پارلیمنٹ کے ارکان نے اپنے بیان میں وزیر داخلہ اور سکیورٹی اداروں کی تعریف کے لیے خاصی جگہ مختص کی، لیکن سزا پانے والوں کے حقوق یا عدالتی کارروائی کے طریقۂ کار پر اٹھنے والے اعتراضات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس اقدام کے ذریعے انہوں نے طاقت کے مؤقف کو پارلیمانی حمایت فراہم کی، جبکہ ان کے بیان میں پارلیمانی نگرانی کی حکومت سے آزاد حیثیت کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔
یہ مقدمہ کسی نامعلوم فرد یا حاشیے پر موجود کسی گروہ سے متعلق نہیں ہے۔ سزا پانے والوں میں درجنوں شیعہ علما شامل ہیں، جن کا تعلق بحرین کے ایک قدیم اور مضبوط مذہبی ادارے سے ہے۔ یہ علما موجودہ شکل کی پارلیمنٹ کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے سے عوام کی علمی، سماجی اور دینی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔
یہ مقام کسی کو قانونی جواب دہی سے مستثنیٰ نہیں کرتا، لیکن محض الزام عائد کرنے سے بھی اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے معاشرے کے لیے، جو ان علما کی تاریخ اور مقام سے واقف ہے، اتنی بڑی تعداد میں علما کی قید پر خوشی منانا کوئی معمولی بات نہیں۔
رپورٹ کے آخر میں کہا گیا کہ جب عدالتی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی مذہبی علما کے خلاف سزاؤں کی توثیق کر دی جائے تو ’’قومی شراکت داری‘‘ کا تصور اپنی معنویت کھو دیتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، جو لوگ خود کو ’’وطن کا شریک‘‘ کہتے ہیں، وہ اب اقتدار کے بادبان کا مستول بن چکے ہیں۔ جب اقتدار نے علما کے خلاف اپنا بادبان بلند کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ بادبان پہلے ہی پارلیمانی مستول کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے اور وہ مستول اسے اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ شراکت داری صرف اسی وقت تک ان لوگوں کو اپنے دائرے میں رکھتی ہے جب تک وہ اقتدار کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن جیسے ہی وہ خود اس کے الزامات کا نشانہ بنتے ہیں، یہی شراکت داری ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔
’’مرآۃ البحرین‘‘ نے اپنی رپورٹ کے اختتام پر خبردار کرتے ہوئے پیش گوئی کی کہ آنے والے دنوں میں ایسی گھٹیا مہمات دیکھنے کو ملیں گی جن کا مواد رذالت، طریقۂ کار بد اخلاقی اور گالیوں کا انداز پستی پر مبنی ہوگا۔ یہ مہمات اعلیٰ دفاعی کونسل کے فیصلوں کی حمایت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور حمد اور ان کے خاندان کو مبارک باد دینے کے لیے چلائی جائیں گی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا: ’’ہم ایک بڑی اور شرمناک جشنِ نکبت کے دہانے پر کھڑے ہیں، جس میں تمام پستی، بے شرمی اور زوال جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ محفل زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ ’وطن کے شریک‘ اور ’گھر کے محافظ‘ بہت جلد سنیں گے کہ ان کا بادشاہ گر چکا ہے، معزول ہو چکا ہے اور جہنم رسید ہو گیا ہے۔ وہ دن ہوگا جب ’مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔‘‘‘
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