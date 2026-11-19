اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نیویارک کے مسلمان میئر زہران ممدانی نے نیویارک ٹائمز کے سالانہ ’’ڈیل بک‘‘ اجلاس میں اینڈریو راس سورکن سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے گہرے سیاسی اختلافات کا ذکر کیا۔
انہوں نے کہا: ’’جن معاملات میں ہمارے درمیان شدید اختلافات ہیں، ان پر بات کرنے سے بھی مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ منتخب عوامی نمائندوں کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اختلافات کے بارے میں کھل کر بات کریں اور جب تک یہ شہر کے عوام کے مفاد میں ہو، اس مکالمے کو جاری رکھیں۔‘‘
ممدانی نے ٹرمپ کے ساتھ اپنے اختلافات کے اہم موضوعات میں امیگریشن پالیسیوں کے نفاذ، ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ اور امریکی داخلی پالیسی کے بیشتر حصوں کو شمار کیا۔ انہوں نے ان اختلافات کو نجی اور عوامی، دونوں سطحوں پر واضح کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
نیویارک کے میئر نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کے رابطوں کے نتیجے میں کچھ عملی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ان کے بقول، ’’جب میں دوسری مرتبہ وائٹ ہاؤس میں صدر سے ملا تو وہاں سے ایک نیویارکر کی رہائی کا معاہدہ حاصل کرکے نکلا۔ اسے اسی صبح امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (آئس) کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’بعد میں ہماری ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی۔ میں ایک ایسی ماں کے لیے ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جو بصورت دیگر اپنے بچے کے غم میں ہزاروں میل دور رہنے پر مجبور ہوتی۔ معاملات کو انجام تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو ہر اس شخص سے بات کرنی چاہیے جو آپ کے کام میں مدد کر سکتا ہو۔‘‘
اس موقع پر سورکن نے ممدانی سے پوچھا کہ کیا وہ اب بھی ٹرمپ کو فاشسٹ سمجھتے ہیں؟ نیویارک کے میئر نے جواب دیا: ’’جی ہاں۔‘‘
جب میزبان نے دوبارہ تصدیق چاہی کہ کیا وہ واقعی ایسا ہی سمجھتے ہیں تو ممدانی نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ سورکن نے پوچھا کہ کیا ٹرمپ نے کبھی ان سے اس بارے میں سوال کیا ہے؟ ممدانی نے جواب دیا: ’’میں صدر اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کو نجی رکھتا ہوں، لیکن آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی پالیسیوں کے بارے میں اپنی رائے سے واقف ہیں اور ہم دونوں ایک ہی شہر سے محبت کرتے ہیں۔‘‘
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تقریباً ایک سال قبل ایک صحافی نے امریکی صدر کے ساتھ موجود ممدانی سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ٹرمپ کو فاشسٹ سمجھتے ہیں؟ اس موقع پر نیویارک کے میئر کے جواب دینے سے پہلے ہی ٹرمپ نے کہا تھا: ’’کوئی بات نہیں، تم صرف ہاں کہہ سکتے ہو۔ یہ آسان ہے، وضاحت کرنے سے کہیں زیادہ آسان۔‘‘
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق، اس وقت کے بعد دونوں رہنماؤں کی کم از کم دو مرتبہ مزید ملاقات ہو چکی ہے۔ ایک ملاقات فروری میں وائٹ ہاؤس اور دوسری ستمبر میں نیویارک کے میئر کی سرکاری رہائش گاہ ’’گریسی مینشن‘‘ میں ہوئی تھی۔
دونوں کے درمیان یہ غیر متوقع ورکنگ ریلیشن شپ عملی نتائج بھی سامنے لائی ہے۔ ممدانی نے گزشتہ جمعے اعلان کیا تھا کہ ٹرمپ نے ان دونوں کے درمیان گفتگو کے بعد کاروباری اداروں کو اضافی کم از کم 90 دن دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاکہ وہ امدادی غذائی پروگرام (SNAP) کے نئے ضوابط کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔
ممدانی نے اس اجلاس کے ایک اور حصے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں 7 اکتوبر کے حملوں کی تیسری برسی کے موقع پر جاری کیے گئے بیان کے حوالے سے اپنے مؤقف کا دفاع کیا۔ انہوں نے صیہونی حکومت پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا: ’’جب اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہو تو اس کے دفاع میں اکثر 7 اکتوبر کا حوالہ دیا جاتا ہے، چاہے اس بارے میں کسی بھی دن سوال کیا جائے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ صیہونی حکومت نے 7 اکتوبر کو فلسطینیوں کی جانب سے شروع کیے گئے طوفان الاقصیٰ آپریشن کو اپنے ہر جرم کے جواز کے طور پر استعمال کیا ہے۔
ابنا
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