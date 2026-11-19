اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، چین کے صدر شی جن پنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان سہ فریقی ملاقات چین کے شہر شینژن میں ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون تنظیم (ایپیک) کے اجلاس کے موقع پر شروع ہوئی۔
روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بین الاقوامی نظام کے تحفظ میں تینوں بڑی طاقتوں کی مشترکہ ذمہ داری پر زور دیتے ہوئے اس ملاقات کی میزبانی کے لیے چین کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے ملاقات کے انعقاد کے لیے ماحول فراہم کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سرحدوں سے باہر دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں بھی تینوں ممالک کے مفادات مشترک ہیں۔
روسی صدر نے توانائی اور غذائی تحفظ کو بھی اہم موضوعات قرار دیا اور کہا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کرنا ضروری ہے۔
اس ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تینوں بڑی طاقتوں کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکا، چین اور روس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھلے مکالمے کو برقرار رکھیں۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان مذاکرات میں چین اور روس کی شرکت سے جوہری ہتھیاروں کے خطرات کم کرنے کے لیے ضروری امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
انہوں نے جوہری ہتھیاروں سے دست بردار ہونے اور ان کے بغیر زندگی گزارنے کو مشکل قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
ٹرمپ نے مزید کہا: ’’میں ایسی تجاویز پیش کروں گا جن کے ذریعے عالمی اداروں، بالخصوص بین الاقوامی فوجداری عدالت جیسے بے قابو اداروں کے مقابلے میں اپنے ملک کی خودمختاری کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ عدالت اپنے دائرۂ اختیار سے باہر نکل چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیارات کی حدود سے نمایاں تجاوز کیا ہے۔‘‘
چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی جمعرات کے روز ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوتین سے ملاقات میں عالمی سطح پر تینوں بڑی طاقتوں کی مشترکہ ذمہ داری کا ذکر کیا اور عالمی امن کے تحفظ کے لیے چین، روس اور امریکا کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں نظم و ضبط اور نگرانی کے لیے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تعاون پر بھی زور دیا۔ ٹیکنالوجی میں تیز رفتار پیش رفت اور عالمی اقتصادی و سلامتی کے معاملات پر اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر یہ معاملہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔
یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل اعلان کر چکے تھے کہ یوکرین اور روس کی جنگ بھی اس سہ فریقی اجلاس میں زیر بحث آنے والے موضوعات میں شامل ہوگی۔
ٹرمپ نے گزشتہ چار دہائیوں کے دوران چین کی ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے اس عرصے میں ملک کی کارکردگی کو قابلِ ذکر قرار دیا۔
چین، امریکا اور روس کے صدور کی یہ سہ فریقی ملاقات ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون تنظیم (ایپیک) کے اجلاس کے موقع پر چین کے شہر شینژن میں منعقد ہوئی ہے۔
اس ملاقات میں عالمی امن و سلامتی کا تحفظ، جوہری خطرات میں کمی، یوکرین کی جنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون سمیت مختلف موضوعات زیر بحث ہیں۔
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