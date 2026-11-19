اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے یوکرین کی فوجی مواصلات میں اسٹارلنک کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نظام یوکرینی افواج کی مدد اور ان کے درمیان رابطے برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی سہولت منقطع ہونے سے یوکرین کا پورا محاذ فوری طور پر منہدم ہو سکتا ہے۔
انہوں نے یوکرین جنگ میں اسٹارلنک سیٹلائٹ نظام کے کردار کے بارے میں کہا: ’’آج بھی اسٹارلنک یوکرین کی فوج اور مجموعی طور پر اس ملک کے مواصلاتی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔‘‘
مسک نے یوکرین کی فوجی مواصلات کے اس نظام پر انحصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا: ’’اگر ہم اسٹارلنک بند کر دیں تو یوکرین کا پورا محاذ فوری طور پر بکھر جائے گا۔‘‘
اسپیس ایکس کے مالک نے یوکرین کی حمایت میں اس نظام کے کردار کو غیر معمولی قرار دیا۔
اسٹارلنک، اسپیس ایکس کی ملکیت میں ایک سیٹلائٹ انٹرنیٹ نظام ہے، جو ان علاقوں میں بھی مواصلاتی رابطے فراہم کرتا ہے جہاں ٹیلی مواصلات کا بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہوتا۔
2022ء میں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس نظام کو جنگی علاقوں میں مواصلاتی رابطے برقرار رکھنے اور یوکرینی افواج کی مدد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
ایلون مسک کے تازہ بیان نے ایک بار پھر یوکرین جنگ میں اسپیس ایکس کے مواصلاتی ڈھانچے کی اہمیت کو نمایاں کر دیا ہے۔ اس طرح یوکرینی افواج کو اسٹارلنک کی خدمات تک رسائی اس ملک کے جنگی محاذوں پر رابطے برقرار رکھنے کے اہم عوامل میں شامل ہو چکی ہے۔
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