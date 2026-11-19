اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی فارسی زبان و ادب کی اکیڈمی کے سربراہ غلام علی حداد عادل نے جمعرات کے روز اسلامی انقلاب کے آرٹ سینٹر میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس اور اقبال آرٹ فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے اس تقریب کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور علامہ اقبال لاہوری کی علمی و ادبی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کے افکار مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے اور ان کی اسلامی شناخت کو دوبارہ زندہ کرنے میں نہایت مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔
حداد عادل نے تقریب میں شریک غیر ملکی وفود، بالخصوص پاکستان کے سفیر کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ایران میں پاکستان کے سفیر کی موجودگی سے دونوں ممالک کے سیاسی اور ثقافتی تعلقات میں زیادہ سرگرمی دیکھنے میں آئی ہے، جو قابلِ تحسین ہے۔
انہوں نے اقبال لاہوری کی یاد تازہ کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے آرٹ سینٹر اور تقریب کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ دس سال سے زیادہ عرصہ قبل بھی اسی مرکز میں اقبال کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔
فارسی زبان و ادب کی اکیڈمی کے سربراہ نے علامہ اقبال سے اپنی ذاتی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہائی اسکول کے زمانے سے ہی اقبال کی شاعری سے واقف اور ان کے شیدائی رہے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ محبت مزید بڑھتی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ صرف اقبال کی شاعری کو اصل زبان میں سمجھنے کے لیے اردو زبان سیکھتے۔
انہوں نے کہا کہ اقبال ایک متحرک روح اور گہری فکر رکھنے والے شاعر تھے۔ ان کی شاعری عام طور پر رائج ہندی اسلوب سے مختلف تھی۔ اقبال تصوف اور ادبی روایات سے متاثر ضرور تھے، لیکن انہوں نے خود کو ہندی اسلوب کی حدود میں مقید نہیں کیا۔ اس اسلوب میں تخیل، ادبی باریکیاں، نئی تشبیہیں اور دور از کار مضامین کو خاص اہمیت حاصل تھی اور شاعر نئے موضوعات تلاش کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔
حداد عادل کے مطابق، اقبال کے اندر ایک ایسی فکری آگ موجود تھی جو ان کی شاعری کا اصل محرک تھی۔ ان کی شاعری درحقیقت ان کے دل کے رازوں اور فکری تصورات کا اظہار تھی، جبکہ الفاظ اور شاعری ان کے باطنی افکار بیان کرنے کا ذریعہ تھے۔
انہوں نے اقبال کی ایک اور بڑی خدمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے برصغیر میں فارسی زبان کو نئی زندگی بخشی۔ انگریزوں کے ہندوستان پر تسلط کے بعد فارسی زبان بتدریج اپنا مقام کھونے لگی اور اس کی جگہ انگریزی زبان نے لے لی۔ ایسے حالات میں اقبال نے فارسی میں شاعری کرکے برصغیر، بالخصوص اس خطے میں جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے، فارسی زبان و ادب کو نئی روح عطا کی۔
حداد عادل نے زور دیا کہ اقبال شاعری کو بیداری اور شعور پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک شاعری بیداری کا بگل اور آگہی کی مشعل تھی۔ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے برصغیر کی تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے کی تاریخی صورت حال کو سامنے رکھنا ضروری ہے، جس میں آج کا ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہیں۔
انہوں نے برصغیر پر برطانوی استعمار کے وسیع تسلط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انگریزوں نے دنیا کے بڑے اور قیمتی خطوں میں سے ایک کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس خطے کی آبادی کروڑوں میں تھی، لیکن چند ہزار انگریز لاکھوں انسانوں پر حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بڑی قوم، جس کی اپنی تاریخ اور وسیع تہذیب تھی، کو محکوم بنا رکھا تھا اور اس کے وسائل لوٹ رہے تھے۔
حداد عادل نے مزید کہا کہ ایران میں برطانوی استعمار کی پالیسیوں کا تجزیہ بھی ہندوستان پر برطانوی تسلط کے تناظر میں کیے بغیر درست طور پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انگریز ایران پر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ ہندوستان پر اپنے قبضے کو محفوظ رکھ سکیں۔
انہوں نے کہا کہ اقبال نے انہی تاریخی اور سماجی حالات میں غور و فکر کیا اور ان کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کو حرکت اور بیداری کی طرف لانا اور اسلامی معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فرد کو بیدار کیا جائے اور پھر اس بیدار فرد کو معاشرے کا فعال حصہ بنایا جائے۔
حداد عادل کے مطابق، اقبال نے اس مقصد کے لیے ’’خودی‘‘ کے نام سے ایک فلسفہ پیش کیا، جسے انہوں نے اپنی کتاب ’’اسرارِ خودی‘‘ میں بیان کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ’’رموزِ بے خودی‘‘ کے ذریعے اپنے فلسفے کے دوسرے مرحلے کی وضاحت کی۔
اقبال کے فکری سفر میں اسلام اور مغرب کا اثر
فارسی زبان و ادب کی اکیڈمی کے سربراہ نے اقبال کے فکری اور ثقافتی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اسلامی علوم و معارف کے ساتھ مغربی تہذیب اور فلسفے سے بھی گہری واقفیت حاصل تھی۔ انہوں نے برصغیر میں اپنے وطن ہی میں اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی اور ان کے اساتذہ میں علامہ سید حسن کا نام بھی لیا جاتا ہے۔
حداد عادل نے ایرانی ماہرِ ہندیات اور اقبال شناس ڈاکٹر فتح اللہ مجتبائی سے منقول ایک بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر مجتبائی نے اقبال کے استاد سید حسن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ شیعہ استاد تھے اور انہوں نے اقبال کو اہل بیت (ع) کی محبت سے روشناس کرایا۔
ان کے مطابق، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقبال کی محبت میں اس تربیت کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی معارف سے آشنائی کے بعد اقبال فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے، جہاں بالخصوص جرمنی میں نیٹشے اور شوپن ہاور جیسے فلسفیوں کے افکار سے واقف ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے فرانس کی فکری تحریکوں کا بھی مطالعہ کیا۔ اقبال ان افکار سے متاثر ضرور ہوئے، لیکن بالآخر انہوں نے اپنا ایک منفرد فکری نظام تشکیل دیا۔
فلسفۂ خودی؛ خود شناسی اور خود اعتمادی کا پیغام
حداد عادل نے اقبال کے فلسفۂ خودی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے کہا کہ اقبال ایک ایسے شخص کی مانند تھے جو ایک عظیم اور مضبوط عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہو اور اس کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیادیں مضبوط کرنے پر توجہ دیتا ہو۔ انہوں نے ’’اسرارِ خودی‘‘ میں مسلمانوں کو انسان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے فارسی تصوف کے بعض معروف تصورات اور اقبال کے فلسفۂ خودی کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہا کہ فارسی عرفانی ادب کے بعض حصوں میں خود بینی اور اپنی ذات پر توجہ کو ناپسند کیا گیا ہے اور انسان کو اپنی ذات سے بے نیاز ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اقبال نے خودی کو مثبت معنی دیے۔
ان کے مطابق، اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب اپنی ذات کو پہچاننا اور اپنی حقیقی شناخت سے آگاہ ہونا ہے۔ یہ تصور خود فراموشی اور اپنی حقیقت سے بیگانگی کے بالکل برعکس ہے۔
حداد عادل نے سقراط کے مشہور قول ’’اپنے آپ کو پہچانو‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اقبال نے مثنوی ’’اسرارِ خودی‘‘ کے ذریعے ایسی قوم کو اپنی حقیقت سے روشناس اور بیدار کرنا چاہا تھا جو اپنی شناخت اور اصل مقام کو بھلا چکی تھی۔
اقبال مسلمانوں کو یاد دلاتے تھے کہ تمہارا مقام کیا ہے؛ انسان صرف مٹی اور پانی سے بنا ہوا وجود نہیں، بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ اور روحِ الٰہی کا حامل ہے۔
انہوں نے اقبال کے بعض اشعار پڑھ کر خود شناسی، خود اعتمادی اور شخصیت کی مضبوطی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اقبال انسان کو اپنی خودی کی حفاظت، استقامت اور اپنی حقیقی آواز پہچاننے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرے اور اپنی ذات کی نفی کرنے کے بجائے اپنی حقیقی حقیقت پر توجہ دے۔
حداد عادل نے اقبال کے عرفانی اور الٰہی تصورِ انسانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کی شاعری میں انسان ایک ایسے وجود کے طور پر سامنے آتا ہے جسے آسمانی اور الٰہی مقام حاصل ہے۔ انہوں نے بلند فلسفیانہ اور عرفانی افکار کو نہایت لطیف اور خوبصورت انداز میں فارسی زبان میں بیان کیا ہے۔
اس کے بعد انہوں نے اقبال کی اس غزل کے چند اشعار پڑھے جس کا مطلع ہے:
’’نعرہ زد عشق کہ خونین جگری پیدا شد‘‘
انہوں نے کہا کہ قرآن، اسلامی معارف اور تصوف سے واقف افراد اس شعر کی گہرائی کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اقبال ان اشعار میں انسان کی پیدائش اور ایسی حقیقت کے ظہور کی بات کرتے ہیں جو مادی دنیا سے بلند ہے اور انسان کو فطرت کی محدودیتوں سے نکال کر ایک اعلیٰ اور ملکوتی مقام کی طرف بلاتی ہے۔
خودی سے بے خودی تک؛ فرد سے امت کا سفر
فارسی زبان و ادب کی اکیڈمی کے سربراہ نے اقبال کے فکری نظام میں ’’خودی‘‘ اور ’’بے خودی‘‘ کے باہمی تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اقبال نے خودی کا تصور پیش کرنے کے بعد ’’رموزِ بے خودی‘‘ میں اپنی فکر کے دوسرے مرحلے کی وضاحت کی۔
اس مرحلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو امت کے سمندر میں ایک قطرے کی مانند سمجھے اور ان دوسرے انسانوں کے ساتھ جڑ جائے جو اپنی الٰہی خودی اور حقیقی وجود کو پہچان چکے ہیں۔
اس طرح اقبال کے نزدیک فرد کی خود شناسی اور خود اعتمادی، معاشرے میں باشعور کردار ادا کرنے اور ایک متحد امت کی تشکیل کی بنیاد بنتی ہے۔
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