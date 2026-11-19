اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی عرب نے یمن کے مغربی محاذوں پر مسلسل ناکامیوں کے بعد ملک کے مشرقی علاقوں، خصوصاً مأرب اور الجوف کے محاذوں پر کشیدگی بڑھانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔
شمال مغربی شہر مأرب اور صوبہ الجوف کے جنوبی علاقے صحرائے العلم میں یمنی مسلح افواج اور حزب اصلاح سے وابستہ گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں شدت آئی ہے، تاہم ان گروہوں کو اب تک میدان میں کوئی قابلِ ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوسکی۔
لبنان کے اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، اس کے باوجود ریاض نے گزشتہ دو روز کے دوران ان علاقوں میں بڑی تعداد میں فوجی دستے اور جنگی سازوسامان بھیجا ہے۔ اس اقدام کا مقصد دفاعی محاذوں میں دراڑ ڈال کر آبنائے باب المندب کے جنوبی حصے میں محاذ کھونے سے ہونے والے نقصان کی تلافی کرنا ہے۔
فوجی اور قبائلی ذرائع نے اخبار الاخبار کو بتایا ہے کہ دو روز قبل رات کے وقت درجنوں بکتر بند گاڑیاں اور جدید فوجی سازوسامان یمن کے شہر مأرب پہنچایا گیا۔ یہ سامان سعودی عرب کے جنوب مشرقی علاقے عسیر سے منتقل کیا گیا ہے۔
ان ذرائع کے مطابق، یہ فوجی نقل و حرکت ایسے وقت میں ہوئی جب مأرب میں سعودی فوجی کمانڈر فارس الشمری نے عدن حکومت کی وزارت دفاع سے وابستہ فوجی کمانڈروں اور حزب اصلاح کے رہنماؤں کے ساتھ متعدد اجلاس کیے۔
فارس الشمری نے ان اجلاسوں میں یمن کے تمام مشرقی محاذوں پر سعودی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا اور مأرب میں فوجی کارروائیاں تیز کرنے اور صوبہ الجوف پر دباؤ بڑھانے کے سعودی عزم سے آگاہ کیا۔ اس اقدام کا مقصد دفاعی لائنوں میں شگاف ڈالنا اور سعودی حمایت یافتہ گروہوں کے لیے یمن کے دارالحکومت صنعاء کی جانب پیش قدمی کی راہ ہموار کرنا بتایا گیا ہے۔
دوسری جانب، ریاض نے طارق صالح سے وابستہ سیکڑوں جنگجوؤں کو مأرب کے جنوبی محاذ بیحان منتقل کر دیا ہے۔ یہ جنگجو صوبہ لحج کے مغربی علاقے رأس العارہ اور ضلع المضاربہ سے پسپائی اختیار کر چکے تھے۔
فوجی ذرائع کی معلومات کے مطابق، ایک سعودی کمیٹی نے ان سیکڑوں جنگجوؤں کی منتقلی کی ذمہ داری سنبھالی ہے، جن کا تعلق ان بریگیڈز سے ہے جو اس سے قبل یمن کے مغربی ساحلی علاقوں میں ’’ریپبلکن گارڈ‘‘ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب جنوبی عبوری کونسل نے گزشتہ پیر کو ان بریگیڈز کو شہر عدن میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
ادھر صوبہ حجّہ کے شمالی محاذ میدی کے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے صوبہ صعدہ کے شمالی محاذوں، خصوصاً البقع، کتاف اور باقم سے ہنگامی فوجی دستوں سے وابستہ بعض بریگیڈز کو صوبہ الجوف منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ علاقے سعودی عرب کی جنوبی سرحد کے قریب واقع ہیں۔
ان ذرائع کے مطابق، ہنگامی فوجی دستوں کے چوتھے ڈویژن کی منتقلی کے ساتھ ہی شام سے آنے والے جنگجوؤں کا پہلا گروہ سعودی عرب کے علاقے جیزان پہنچا ہے۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کا منصوبہ ہے کہ اپنی جنوبی سرحدوں پر تعینات اپنے زیادہ تر اتحادی یمنی جنگجوؤں کی جگہ پاکستان، شام اور سوڈان سے آنے والے فوجیوں کو تعینات کرے۔
سعودی عرب کو جنوبی سرحدوں پر یمن کے ممکنہ حملوں کا خدشہ
صنعاء کے مبصرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب کے اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے جنوبی سرحدی محاذوں پر یمنی مسلح افواج کے ممکنہ حملوں میں شدت آنے کا خدشہ ہے۔ خاص طور پر ایسے وقت میں جب ریاض خود مأرب اور الجوف کے محاذوں پر کشیدگی بڑھانے اور فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس حوالے سے صنعاء میں ایک فوجی ذریعے نے اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے مأرب اور الجوف کے صوبوں میں بھیجے گئے فوجی دستوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ یمن کے مغربی ساحلی محاذوں، تعز کے جنوبی مضافاتی علاقوں اور صوبہ لحج کے مغربی حصے میں پیش آنے والے واقعات کو دہرانے سے گریز کریں۔
اس ذریعے نے زور دیا کہ الجوف اور مأرب کے محاذوں پر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں میں کسی بھی قسم کی شدت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس نے یمن کے اہم تیل پیدا کرنے والے صوبوں کے سعودی حمایت یافتہ گروہوں کے ہاتھ سے نکلنے کے امکان کا بھی ذکر کیا اور اس سلسلے میں مأرب، شبوا اور الجوف کے نام لیے۔
رغوان کا 80 فیصد علاقہ یمنی مسلح افواج کے کنٹرول میں؛ مأرب میں جھڑپیں تیز
دوسری جانب، مأرب کے شمال مغربی محاذوں پر یمنی مسلح افواج اور حزب اصلاح سے وابستہ گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ ان جھڑپوں کا مرکز خصوصاً رغوان ضلع کا مرکزی علاقہ الاسداس ہے، جس کے تقریباً 80 فیصد حصے پر یمنی مسلح افواج کا کنٹرول قائم ہوچکا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سعودی لڑاکا طیاروں نے فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ان حملوں کی تعداد 40 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان میں سے 11 حملوں میں الجوبہ کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جو اس سے قبل حزب اصلاح کے کنٹرول میں تھا۔ اسی طرح ضلع مجزر پر بھی پانچ فضائی حملے کیے گئے۔ حزب اصلاح سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے اس علاقے پر اپنے گروہوں کے قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔
ان فضائی حملوں کے باوجود سرحدی محافظوں کے 48ویں بریگیڈ کے کمانڈر منصور ثوابہ نے اعتراف کیا ہے کہ مأرب شہر کے مغربی دفاعی محاذ کی حیثیت رکھنے والا ضلع رغوان یمنی مسلح افواج کے کنٹرول میں آچکا ہے اور یہ افواج رغوان کے اطراف میں واقع وادی حلحلان کی حدود سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں۔
دوسری جانب، یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کی جانب سے بھیجے گئے جنگجوؤں کو ضلع رغوان سے نکال باہر کرنے کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔
رغوان صوبہ مأرب کے 14 اضلاع میں سے تیرھواں ضلع ہے جو یمنی مسلح افواج کے کنٹرول میں آیا ہے۔
ادھر صوبہ الجوف کے مشرقی حصے میں واقع محاذ حویشان پر بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں، تاہم ان جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک دونوں فریقوں کے زیر کنٹرول علاقوں کی صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یمنی مسلح افواج اس سے قبل ہنگامی فوجی دستوں سے وابستہ یونٹوں کو علاقے الدحیظہ کے اطراف سے پسپا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔
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