اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فرانسیسی مارکسی فلسفی لوئی آلتوسر نے اپنے نظریے ’’ریاست کے نظریاتی ادارے‘‘ میں استدلال کیا تھا کہ جدید دور میں طاقت کا استعمال صرف جبر اور تشدد کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ اسکولوں، جامعات، گرجا گھروں اور ذرائع ابلاغ جیسے اداروں کے ذریعے بھی افراد کی سوچ اور شخصیت تشکیل دی جاتی ہے اور بالادستی کو ایک فطری حقیقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
یہی منطق آج ’’نرم طاقت‘‘ کے تصور کے تحت سمجھی جاتی ہے، جس میں جبر کے بجائے کشش اور زبردستی کے بجائے دوسروں کی ترجیحات پر اثرانداز ہونے کو اہمیت حاصل ہے۔
بیروت کی امریکن یونیورسٹی (AUB) خطے کی قدیم ترین اور معتبر جامعات میں سے ایک ہے، جو 1866ء سے لبنان میں کام کر رہی ہے۔ اس یونیورسٹی کی اسناد نیویارک کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ اس وقت یہاں 90 ممالک سے تعلق رکھنے والے 9700 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں اور بعض شعبوں میں سالانہ فیس 39 ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ تاہم اس یونیورسٹی کو خاص طور پر قابلِ غور بنانے والی بات اس کی طلبہ اور ملازمین کی مذہبی و سماجی ساخت ہے۔
آلتوسر اور نرم طاقت کا نظریہ
آلتوسر نے اطالوی مفکر انتونیو گرامشی کے نظریات سے متاثر ہو کر ’’بالادستی‘‘ کے تصور کو مزید وسعت دی۔ ان کے مطابق جدید ریاست کے دو طرح کے ادارے ہوتے ہیں: جابرانہ ادارے، جیسے پولیس، فوج اور جیلیں، اور نظریاتی ادارے، جیسے تعلیمی ادارے، مذہب، خاندان اور ذرائع ابلاغ۔
نظریاتی اداروں کا کام زبردستی کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے۔ یہ افراد کے اندر ایسے اقدار اور سماجی اصول راسخ کرتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ موجودہ نظام کو ایک فطری اور مسلمہ حقیقت کے طور پر قبول کرنے لگتے ہیں۔
یہی نظریاتی ڈھانچہ آج نرم طاقت کے تصور میں بھی نظر آتا ہے۔ جوزف نائے نے نرم طاقت کی تعریف دوسروں کی ترجیحات کو کشش اور قائل کرنے کے ذریعے تشکیل دینے کی صلاحیت کے طور پر کی ہے، نہ کہ رشوت یا دھمکی کے ذریعے۔
اس حوالے سے یونیورسٹی ایک مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ وہ صرف علم فراہم نہیں کرتی بلکہ زبان، سوچنے کا انداز، سماجی روابط اور دنیا کو دیکھنے کا مخصوص زاویہ بھی منتقل کرتی ہے۔
AUB؛ معلومات اور وسائل کی منتقلی کا پل
جامعاتی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیروت کی امریکن یونیورسٹی، بیروت کی سینٹ جوزف یونیورسٹی اور قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی مغربی معاشروں اور مشرقِ وسطیٰ کے میزبان معاشروں کے درمیان ’’معلومات اور وسائل کے پل‘‘ کے طور پر کام کرتی ہیں۔
یہ جامعات دونوں معاشروں کے درمیان معلومات، افراد اور وسائل کی منتقلی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد عموماً حکومتی، سیاسی، تجارتی، ذرائع ابلاغ اور ثقافتی شعبوں میں بااثر عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے معاشرے پر اثرانداز ہوتے ہیں۔
لبنان جیسے ملک میں، جہاں حزب اللہ اور اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت نے جنم لیا، AUB کی موجودگی نرم طاقت کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اگر مقصد لبنان کی آنے والی نسلوں کے بااثر افراد کی سوچ تشکیل دینا ہو تو ایک معتبر یونیورسٹی سے زیادہ مؤثر ادارہ شاید ہی کوئی ہو۔
AUB میں شیعوں کی موجودگی کا معمہ
اس معاملے میں ایک اہم دعویٰ AUB میں شیعوں کی نمایاں موجودگی سے متعلق ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق، اس یونیورسٹی اور اس کے اسپتال کے 80 فیصد ملازمین اور عملہ، جبکہ 70 فیصد طلبہ شیعہ ہیں۔
البتہ یہ اعداد و شمار سرکاری نہیں ہیں۔ AUB کے سرکاری اعداد و شمار میں صرف طلبہ کی قومیت سے متعلق معلومات دی گئی ہیں، جن کے مطابق 83 فیصد طلبہ لبنانی اور 17 فیصد غیر ملکی ہیں، جبکہ مذہبی بنیادوں پر تقسیم کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے جاتے۔
اس کے باوجود اگر اس دعوے کا کچھ حصہ بھی درست ہو تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکی مشنری پس منظر رکھنے والی یہ یونیورسٹی، جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ اس کے ابتدائی مقاصد میں عیسائیت کی تبلیغ بھی شامل تھی، لبنانی شیعہ معاشرے کے لیے اس قدر پُرکشش کیوں ہے؟
شاید اس کا جواب کسی اور پہلو میں تلاش کرنا چاہیے۔ شیعہ خاندانوں، بالخصوص جنوبی لبنان اور بقاع کے علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کے لیے AUB سماجی ترقی اور بہتر مستقبل کی علامت ہے۔ یہ یونیورسٹی کمزور سرکاری جامعات یا مخصوص مذہبی تعلیمی اداروں کے مقابلے میں ایک متبادل فراہم کرتی ہے۔
تاہم یہی کشش وہ مقام ہے جہاں نرم طاقت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جب کوئی معاشرہ ترقی کے لیے ایسے اداروں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جن کے اپنے مخصوص اقدار، زبان اور سماجی روابط ہوں تو رفتہ رفتہ اس معاشرے کی سوچ اور ترجیحات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔
لبنانی شیعوں سے تحریکِ مزاحمت تک
اس معاملے کا اہم پہلو یہ ہے کہ لبنانی شیعہ صرف ایک مذہبی اقلیت نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہیں جس کی کوکھ سے حزب اللہ، تحریک امل اور اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت نے جنم لیا ہے۔
اگر امریکی نرم طاقت کا مقصد اس معاشرے کی آنے والی نسلوں کی سوچ تشکیل دینا ہے تو AUB اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔
آلتوسر کا کہنا تھا کہ نظریاتی ادارے افراد کو مخصوص شناختوں میں ڈھالتے اور انہیں خاص طرزِ فکر کا حامل بناتے ہیں۔ AUB میں داخل ہونے والا طالب علم ایک ایسے نظامِ اقدار، طرزِ فکر اور سماجی روابط سے متعارف ہوتا ہے جو اس کی سابقہ وابستگیوں کو کمزور یا ان کی نئی تشریح کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
یہ عمل طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ کشش کے ذریعے انجام پاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔
نتیجہ
آلتوسر کا نظریہ ’’ریاست کے نظریاتی ادارے‘‘ AUB جیسی جامعات کے کردار کو سمجھنے کے لیے ایک فکری بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ یونیورسٹی محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ معلومات اور وسائل کی منتقلی کا ایسا پل ہے جو نرم طاقت کے ایک مؤثر ذریعے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔
اس یونیورسٹی میں شیعوں کی نمایاں موجودگی، خواہ وہ ملازمین کی حیثیت سے ہو یا طلبہ کی صورت میں، کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ کیا یہ موجودگی ایک معتبر یونیورسٹی کی فطری کشش کا نتیجہ ہے یا اس معاشرے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے جس کی کوکھ سے تحریکِ مزاحمت نے جنم لیا؟
تحریر: زہرا صالحی فر، میڈیا محقق
مآخذ:
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حسین قنبری، ’’معنوی طاقت اور ساخت؛ آلتوسر، گرامشی اور فوکو کے افکار کا مطالعہ‘‘، نگاہ معاصر پبلشر، صفحہ 35۔
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دائرۃ المعارفِ عالمِ اسلام، بیروت کی امریکن یونیورسٹی۔
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