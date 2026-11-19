اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آسٹریلیا کی شیعہ کونسل نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے ملک میں دہشت گردی کی قانونی تعریف میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ ’’دہشت گردی کی تعریف سے مذہب کو خارج کرو‘‘ کے عنوان سے جاری اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قوانین کا ہدف تشدد اور اس کے پس پردہ محرکات ہونے چاہئیں، نہ کہ افراد کے مذہبی عقائد۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کی مسلم تنظیموں کے ساتھ مسیحی رہنماؤں، انسانی حقوق کے کمیشنوں، دہشت گردی کے خلاف قوانین کے ماہرین اور شہری آزادیوں کے لیے سرگرم تنظیموں نے بھی اس قانونی ترمیم کی حمایت کی ہے۔
یہ مطالبہ آسٹریلیا کے قومی سلامتی قوانین کے آزاد نگران کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ رپورٹ جیک بلائتھ کی 15 ماہ کی تحقیقات کے بعد شائع ہوئی، جس میں سفارش کی گئی ہے کہ دہشت گردی کی قانونی تعریف میں مذہب کو الگ رکھتے ہوئے نظریے کو بنیادی معیار بنایا جائے۔
آسٹریلیا کی شیعہ کونسل نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ قانون کے تحت کسی کارروائی کو دہشت گردی قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ’’سیاسی، مذہبی یا نظریاتی مقصد‘‘ کے حصول کے لیے انجام دی گئی ہو۔
بیان پر دستخط کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکام کی جانب سے ’’مذہبی محرکات‘‘ کی اصطلاح استعمال کرنے سے داعش، انتہا پسند دائیں بازو کے گروہوں اور اسلام مخالف ذرائع ابلاغ کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ اس سے یہ غلط تاثر بھی پھیلتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آسٹریلیا کے مسلمانوں میں عدم تحفظ اور دباؤ کا احساس بڑھتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مذہبی عقائد کو خطرے سے جوڑنے سے خاندانوں، سماجی رہنماؤں اور متعلقہ اداروں کے درمیان اعتماد کمزور ہوتا ہے، حالانکہ تشدد کی روک تھام اور عوامی تحفظ کے لیے خاندانوں کا تعاون، سماجی رہنماؤں کی جانب سے بروقت خدشات سے آگاہ کرنا اور سماجی تنظیموں کا پولیس کے ساتھ رابطہ انتہائی ضروری ہے۔
بیان کے مطابق، داعش خود مسلم معاشرے کو نشانہ بناتی ہے اور وہ اپنے پُرتشدد اقدامات کو مذہبی جواز دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں پیدا ہونے والے احساسِ بیگانگی سے فائدہ اٹھا کر نئے افراد کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
آسٹریلیا کی شیعہ کونسل نے بیان کے ایک اور حصے میں کہا ہے کہ دائیں بازو کے انتہا پسند گروہ بھی مذہب اور دہشت گردی کے درمیان سرکاری سطح پر قائم کیے گئے تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے مطابق، گزشتہ ایک دہائی کے دوران اسلام مخالف تحریکوں نے آسٹریلیا میں سفید فام نسلی برتری کے حامی گروہوں کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے۔
اس تشویش کی وضاحت کے لیے بیان میں اسکینلون انسٹی ٹیوٹ کی تازہ رپورٹ ’’سماجی ہم آہنگی کا جائزہ 2026‘‘ کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق مسلمانوں کے بارے میں منفی رجحانات بڑھ کر 43 فیصد تک پہنچ گئے ہیں، جو اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔
آسٹریلیا کی شیعہ کونسل نے زور دیا ہے کہ یہ مطالبہ کسی ایک مذہبی برادری تک محدود نہیں ہے۔ قومی سلامتی قوانین کے آزاد نگران کی جانب سے قانونی جائزے کے دوران پیش کی گئی 30 سے زائد تحریری آرا میں بھی دہشت گردی کی تعریف سے مذہب کو خارج کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔
اس قانونی ترمیم کے حامیوں میں دہشت گردی کے خلاف قوانین کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ ان میں چار جامعات کے وہ محققین بھی ہیں جنہیں آزاد نگران نے اس قانونی تعریف کا جائزہ لینے کے لیے تحقیق کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ان محققین کا تعلق گریفِتھ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا، آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ سے ہے۔ انہوں نے مجوزہ ترمیم کو ’’بغیر کسی حقیقی نقصان یا اضافی لاگت کے اہم فوائد کا حامل‘‘ قرار دیا ہے۔
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